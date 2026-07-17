Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kurýr skončil ve vazbě
Od poškozených vybral více jak šestnáct milionů korun.
Brněnští kriminalisté ze 4. oddělení si připsali na konto další úspěch. V jejich rukou skončil dvaadvacetiletý cizinec, který po celé České republice fungoval jako kurýr organizované skupiny podvodníků. Oběti pod nátlakem přicházely o celoživotní úspory.
Obviněný muž si práci sjednal přes šifrovanou komunikační aplikaci. Jeho úkolem bylo pouze cestovat na určená místa a přebírat od obětí hotovost. Za tuto nenáročnou činnost měl slíbenou odměnu ve výši 2 až 3 procent z vybrané částky. Během svého působení procestoval téměř celou republiku. Hotovost inkasoval například v Praze, Českých Budějovicích, Chomutově, Kolíně či Kladně. Jen v hlavním městě v jeden den vyzvedl na několika místech devět set tisíc korun, a poté přejel pro další finance do jiného města.
Peníze mu poškození dávali většinou na ulici pod smyšlenou legendou, která byla vždy formou dlouhého telefonní hovoru před předání.
Scénář byl vždy stejný:
Falešný telefonát: Oběti kontaktoval podvodník vydávající se za policistu.
Nátlak bankéře: Následně se do telefonu představil údajný pracovník České národní banky.
Zastrašování: Legendou o napadení účtu a zneužití identity donutili pachatelé oběti vybrat úspory, nebo si dokonce sjednat rychlé úvěry.
Předání bez slov: Oběti musely peníze odevzdat kurýrovi na ulici. Podle instrukcí s ním nesměly mluvit. Kurýr pouze ukázal na displeji telefonu falešné potvrzení a beze slova odešel.
Nekalou činnost mladíka ukončili až brněnští kriminalisté, kteří muže zadrželi přímo v Brně, kam si přijel pro další statisíce. Figuruje minimálně v šestnácti případech a částka, kterou od poškozených vybral, přesáhla šestnáct milionů korun. Muž je nyní ve vazbě a hrozí mu až 8 let za mřížemi.
nprap. Petra Hrůzová, 17.7.2026