Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Kurýr podvodníků skončil v rukou policistů
Poškozená málem přišla o 250 tisíc korun
Dne 10. března 2026 oslovili podvodníci ženu z Jindřichohradecka s legendou o výdělku z investic. Přestože jim sdělila, že nikdy neinvestovala, několik hodin ji přesvědčovali, že na investici musela zapomenout a že na ní vydělala částku 250 tisíc korun.
Podvodník se ženou komunikoval prostřednictvím videohovoru přes aplikaci WhatsApp, během kterého však nebyl vidět. Ženu přesvědčil, aby si otevřela internetové bankovnictví a přes videohovor mu umožnila do něj nahlížet. Následně ji instruoval, jaké operace má v bankovnictví potvrdit. Po chvíli ji vyzval, aby zkontrolovala, zda jí byla na účet připsána částka 251 tisíc korun. Sdělil jí, že se jedná o zisk z investice, avšak před jeho vyplacením je nutné zaplatit daň ve výši 250 tisíc korun, kterou má vybrat v hotovosti. Žena podvodníkovi namítla, že je to nesmysl a že by v takovém případě žádný zisk neměla. Podvodník ji však ujišťoval, že po zaplacení této částky ji budou peníze znovu zaslány. Následně ji domluvil, že ji v místě bydliště vyzvedne řidič, který ji odveze do Jindřichova Hradce do banky, kde má peníze vybrat a řidiči je předat. Naštěstí se žena se svým podezřením svěřila bankovní úřednici, která společně s ní přivolala policisty. Ti následně údajného kurýra převezli k podání vysvětlení v celé věci.
Žena následně zjistila, že peníze, které jí byly připsány na účet, byly ve skutečnosti převedeny z jejího spořícího účtu. Nebýt její správné reakce a oznámení věci bankovní pracovnici, předala by prostřednictvím kurýra podvodníkům svých vlastních 250 tisíc korun.
nprap. Věra Mžiková
13. března 2025