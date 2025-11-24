Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Kuriózní loupež kvůli deštníku, pachatel dopaden
Kriminalisté vypátrali 30letého muže, který v září odpoledne v centru České Lípy napadl školáka proto, aby mu odcizil deštník.
Bylo 25. září odpoledne a silně pršelo, když nezletilý školák procházel Mikovcovou ulicí nedaleko centra České Lípy s deštníkem v ruce. Zde ho doběhl dospělý muž zanedbaného zevnějšku a agresivně na něj cosi nesrozumitelného pokřikovat. Potom se na něj vrhnul a začal se s chlapcem přetahovat o jeho deštník, který měl poutkem připoutaný k zápěstí.
Útočník mu ho z ruky po krátké chvilce silou vytrhnul a přitom mu odřel zápěstí. Loupež se odehrála před více svědky, z nichž se chlapce nikdo nezastal. Lupič i s odcizeným deštníkem utekl neznámo kam a kriminalisté ho na základě své operativní činnosti vypátrali a zadrželi. Jedná se o 30letého muže z České Lípy. Vyšetřovatel ho v závěru minulého týdne obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za který ho soud může poslat až na 10 let za mříže.
Událost má negativní dopad na psychiku chlapce, který se po takové zkušenosti už na ulici necítí tak bezpečně jako před incidentem. Loupež kvůli obyčejnému deštníku se tedy rozhodně neobešla bez následků, a to na obou stranách. Obviněný se k činu doznal a vysvětlil ho tím, že má občasné zkraty v důsledku užívání návykových látek. Svého chování k chlapci prý lituje.
24. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková