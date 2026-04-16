Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Kuriózní krádež komínu řeší turnovští policisté
Po instalaci vydržel na místě jeden měsíc.
Zlodějům přijde vhod ledacos. O komíny ale mají zájem zcela vyjímečně. Kuriózním případem krádeže plechového komína se nyní zabývají turnovští policisté. Na pozemku v Karlovicích s malebným výhledem na Trosky někdo z pondělí na úterý odcizil plechový komín z novostavby rodinného domu, který vyšrouboval ze zdi. Majiteli stavby tím tak způsobil škodu za nejméně 70 000 korun. Z místa si ještě odvezl plechovou střešní krytinu za dalších 25 000 korun, která byla složená na paletě. Pokud někdo v době od 13. do 14. dubna zaregistroval u novostavby pohyb podezřelých osob, ať se nám se svým svědectvím přihlásí na linku 158.
16. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková