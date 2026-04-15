Kuráž mu nechyběla
Pár minut po krádeži losů se na poštu vrátil pro výhru.
Policisté z Kadaně zjistili totožnost muže, který při vyzvedávání balíčku na tamní poště odcizil stírací losy. Na pobočku se 31letý Kadaňan vypravil se svým známým, přičemž původně prý chtěl jen vyzvednout balík. Když však pracovnice za přepážkou na moment odešla pro zásilku do skladu, napadlo ho, že situace využije. Natáhl ruku za přepážku, kde byl umístěn stojan s losy a sebral jich celý štos. Jeho o 16 let starší kamarád ho přitom „kryl“ svým tělem, aby krádež nebyla vidět.
Se získaným „úlovkem“ pak muži poštu opustili a venku losy setřeli. Celková výhra z 15ti losů činila 1.400 korun. Zlodějíček neváhal a zamířil zpět na stejnou poštu, avšak samozřejmě na jinou přepážku. Tam si nechal výhru proplatit a pak se o peníze rovným dílem podělil s kamarádem.
Oba však měli smůlu, protože ze zajištěných kamerových záznamů je policisté později poznali. Protože mladší z mužů byl v nedávné době za trestný čin krádeže potrestán soudem, dopustil se podle zákona popsaným jednáním bez ohledu na nízkou výši způsobené škody znovu trestného činu krádeže. Kromě toho policisté zjistili, že podoba muže a jeho oblečení odpovídá i podobě do té doby neznámého muže, který v noci odcizil z rodinného domu v Kadani bezpečnostní kameru včetně solárního adaptéru v celkové hodnotě bezmála 6 tisíc korun. Po předložení důkazů se dotyčný policistům k oběma krádežím přiznal a u soudu mu za jejich spáchání hrozí až dvouletý trest.
Jednání jeho kamaráda je šetřeno jako přestupek proti majetku.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
15. dubna 2026