Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kupa problémů
Mostečan ve vazbě.
Policistům mostecké hlídkové služby se ve středu v ranních hodinách podařilo vypátrat muže, na kterého byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Výzvu k nástupu si převzal 3. října, ale za mříže se mu evidentně nechtělo. Z autobusové zastávky v ulici Moskevská, se svezl služebním vozem do cely. Ještě téhož dne ho uniformovaná hlídka převezla do vazební věznice. Mezi tím se ale ukázalo, že je také v hledáčku několika policistů. Od června letošní roku vedou kriminalisté spis, ve kterém muž figuruje. Na konci měsíce se měl podílet na vloupání do bytové jednotky. To si Mostečan nejprve krádeží obstaral klíče od bytové jednotky poškozené. S jejich použitím pak s dalšími dvěma muži byt navštívili a brali vše, co jim padlo pod ruku. Majitelka po jejich nájezdu postrádala mnoho věcí. Jednalo se o elektroniku, voňavky, peníze, ale zejména také o šperky. Tím trojice napáchala škodu za 125 tisíc korun. Za to si všichni tři od vyšetřovatele vysloužili trestní stíhání pro spáchání přečinů krádež vloupáním a porušování domovní svobody. Tím ale součet problémů vypátraného muže nekončí. Před rokem byl Okresním soudem v Chomutově potrestán za majetkové delikty. I přesto se v červenci rozhodl, že podnikne nekalý nákup v drogerii. Policisté mu kladou za vinu, že tehdy v prodejně do příruční tašky vložil barvu na vlasy a bižuterii. Zboží u pokladny samozřejmě nezaplatil a odešel. Za tuto krádež si taktéž převzal sdělení obvinění. A do třetice vedou policisté proti muži trestní stíhání ze spáchání maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože nerespektoval rozhodnutí mosteckého okresního soudu a na základě výzvy do vězení nenastoupil. K vykonávajícímu trestu si může 26letý muž v případě dalších odsouzení prodloužit pobyt za mřížemi až o pět let.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
16. října 2025