Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kůň existoval jen v inzerátu
Poškozený poslal předem zálohu na koně a zůstal bez peněz i bez zvířete.
Policisté z obvodního oddělení Roudnice nad Labem se v uplynulých měsících zabývali případem, který začal zdánlivě běžným internetovým obchodem a skončil podezřením ze spáchání trestného činu podvodu.
Podezřelý muž měl na internetovém inzertním portálu pod falešným jménem nabízet k prodeji koně. O inzerát projevil zájem poškozený, který s prodávajícím následně komunikoval prostřednictvím komunikační aplikace. Po vzájemné dohodě měl poškozený zaslat jako zálohu na koupi zvířete částku 20 tisíc korun na bankovní účet podezřelého.
Jakmile však byly peníze připsány na účet, komunikace ze strany údajného prodávajícího náhle ustala. Poškozený se již další odpovědi nedočkal a k předání koně nikdy nedošlo.
Případem se následně začali zabývat roudničtí policisté, kterým se podařilo podezřelého muže ztotožnit. Na základě zjištěných skutečností mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté doporučují, aby lidé při nákupech přes internet byli obezřetní a neposílali vysoké zálohy osobám, jejichž totožnost si nemohou ověřit. Zvýšenou pozornost je vhodné věnovat zejména nabídkám, kde není možné zboží či zvíře předem osobně vidět nebo si ověřit jeho existenci.
10. 07. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje