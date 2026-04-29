Kulturní dědictví se vrací

Další cenné kulturní památky jsou zpět v ČR. 

Dnes dopoledne se z Německa do České republiky vrátilo několik soch odcizených z českých kostelů a veřejných míst v posledních třiceti letech. Jejich cesta zpět se povedla nejen díky aktivní spolupráci českých a německých policistů, ale také justičních orgánů a svou roli sehrálo i Ministerstvo kultury ČR a Národní památkový ústavu.

K původním majitelům se tak dnes vrací:

socha sv. Linharta z kostela sv. Bartoloměje v Dřevčicích

socha sv. Václava z Brandýsa nad Labem

socha sv. Václava z Nového Města nad Metují

socha anděla z kostela v Olšanech – Klášterci

dvě sochy andělů z kaple Panny Marie v Radošovicích

Bezpečný převoz památek z Německa zajistili policisté z bavorského Zemského kriminálního úřadu a dopravní policisté ze Speciálního oddělení dohledu – Čechy.

kpt. David Schön
29. dubna 2026

