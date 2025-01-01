Kulturní akce
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o odpovědi na následující otázky (cituji):
„Vážení,
obracím se na Policii České republiky se žádostí o informace týkající se pravomocí Policie České republiky v oblasti ochrany veřejného pořádku a zejména způsobu, jakým Policie České republiky tyto pravomoci vykonává.
V případě porušování obecně závazné vyhlášky týkající se místních záležitostí veřejného pořádku vydané obcí v rámci její samostatné působnosti (dále jen „OZV“), nemusí mít riziko uložení pokuty v přestupkovém řízení dostatečně odstrašující efekt. Pokud je osoba, která pořádá velké, veřejnosti přístupné kulturní akce na soukromém pozemku v rozporu s OZV regulující hlučné činnosti v obci, připravena zaplatit ji uloženou pokutu, a to i opakovaně, neposkytuje taková OZV dostatečnou ochranu obyvatelstva před hlukem. Přitom čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ukládá státu pozitivní závazek (povinnost) chránit pokojné užívání domova. Také § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „PolZ“) stanoví, že úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek.
Žádám tímto o informaci, zda Policie České republiky ve vztahu k OZV regulujícím hlučné činnosti a zejména ke kulturním akcím konaným v rozporu s takovým OZV vykonává své pravomoci v oblasti ochrany veřejného pořádku tak, že policista:
1. má povinnost na základě § 10 PolZ vyzvat pořadatele, účinkující a osoby zajišťující ozvučení kulturní akce, která je podle OZV zakázaná, k ukončení takové akce
2. v případě, že nebude výše uvedené výzvě vyhověno, má oprávnění provést další úkony, a to dle vyhodnocení konkrétní situace na místě a dle jednání samotné osoby (prokázání totožnosti, udělení sankce příkazem na místě, zajištění osoby apod.), včetně oprávnění vynutit si splnění takové výzvy silou.
3. v případě, že nebude výše uvedené výzvě vyhověno, má oprávnění na základě § 53 odst. 1 PolZ použít proti vyzvaným osobám donucovací prostředky za účelem ochrany veřejného pořádku
4. má oprávnění na základě § 34 PolZ vyzvat osobu k vydání zesilovací aparatury, příp. její části, jelikož se jedná o věc důležitou pro řízení o přestupku, a p o předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout.
5. má oprávnění na základě § 40 odst. 1 Polz vstoupit bez souhlasu uživatele na soukromý pozemek kde se kulturní akce koná a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření
Žádám dále o informaci, jakými pravidly se policista řídí při rozhodování, zda využije některá z výše uvedených oprávnění.
O výše uvedené informace žádám s ohledem na následující již zveřejněné informace:
Dne 5. 10. 2021 Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 a § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejnila informaci, že:
V případě protiprávního jednání osoby má policista podle § 10 zákona o policii povinnost provést úkon k zamezení tohoto jednání. Takovým úkonem policisty může být i výzva k ukončení protiprávního jednání podle § 114 zákona o policii. Každá osoba má dle § 114 zákona o policii povinnost bez zbytečného odkladu a bezplatně takové výzvy uposlechnout, jinak se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku.
Ústavní soud v usnesení ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I ÚS 263/97 zdůraznil, „že jsou všichni povinni příkaz policisty uposlechnout a nemohou se příkazu na místě bránit, ani v případě, že jsou přesvědčeni o neodůvodněnosti daného příkazu. Až následně mají možnost se proti postupu policie zákonným způsobem právně bránit např. právě zásahovou žalobou. Jinak řečeno, občané nejsou oprávněni na místě nejprve hodnotit zákonnost postupu veřejných činitelů a teprve na základě toho pokynu uposlechnout či neuposlechnout". V případě, že nebude této výzvěvyhověno, je policista oprávněn provést další úkony, a to dle vyhodnocení konkrétní situace na místě a dle jednání samotné osoby (prokázání totožnosti, udělení sankce příkazem na místě, zajištění osoby apod.), včetně oprávnění vynutit si splnění výzvy silou.
Dne 31. 3. 2022 Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 a § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb. zveřejnila informaci, že:
- je porušením veřejného pořádku i to, pokud osoba porušuje povinnosti stanovené správním aktem.
- za takové situace je zákonným úkolem policie ve smyslu § 2 (obecná působnost k ochraně veřejného pořádku) a § 10 (povinnost iniciativy) zákona o Policii ČR, reagovat na ohrožení nebo porušení veřejného pořádku zákonem stanovenými způsoby.
- za tímto účelem je policista oprávněn (a ve smyslu § 10 zákona o Policii ČR dokonce povinen) náležitě zjistit skutkový stav věci a volit postup, který přiměřeným způsobem zajistí, že k narušení veřejného pořádku nedojde, respektive nebude v něm pokračováno, včetně toho, že může být přiměřeným způsobem zamezeno každému, aby v činnosti, která představuje porušení povinnosti, pokračoval.“.
Policie ČR na základě vyjádření ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR sdělila žadateli následující informace:
Dotaz označený jako: "1. má povinnost na základě § 10 PolZ vyzvat pořadatele, účinkující a osoby zajišťující ozvučení kulturní akce, která je podle OZV zakázaná, k ukončení takové akce"
1. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o policii") stanovuje dle § 10 a jak již bylo uvedeno v odpovědi Policie České republiky jako povinného subjektu podle § 2 odst. 1 a § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ze dne 5. 10. 2021, že: „V případě protiprávního jednání osoby má policista podle § 10 zákona o policii povinnost provést úkon k zamezení tohoto jednání."
Dále je v odpovědi z 5. 10. 2021 konstatováno, že: „Takovým úkonem policisty může být i výzva k ukončení protiprávního jednání podle § 114 zákona o policii.". Z tohoto jednoznačně nevyplývá automaticky povinnost vyzvat pořadatele, účinkující a osoby zajišťující ozvučení kulturní akce, která je podle ZOV zakázaná, k ukončení takové akce.
Policie je mimo jiné dle § 11 zákona o policii povinna postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu stanoveného úkonem. Je tedy na konkrétním policistovi v daném konkrétním případě, jak bude v souladu s platnými zákony postupovat, a není možné obecně stanovit absolutní povinnost pro některou situaci, pokud tak není přímo stanoveno zákonem, nebo podzákonnou právní úpravou a předjímat tak budoucí rozhodování konkrétního policisty v konkrétní situaci.
Dotaz označený jako: "2. v případě, že nebude výše uvedené výzvě vyhověno, má oprávnění provést další úkony, a to dle vyhodnocení konkrétní situace na místě a dle jednání samotné osoby (prokázání totožnosti, udělení sankce příkazem na místě, zajištění osoby apod.), včetně oprávnění vynutit si splnění takové výzvy silou."
2. V případě, že policista v daném konkrétním případě, který nastane, vyhodnotí, že v souladu s platnou právní úpravou je nezbytné provést úkony směřující k obnovení vnitřního pořádku a bezpečnosti, bude oprávněn využít v mezích platných zákonů mimo jiné i institut prokázání totožnosti dle § 63 zákona o policii, zajištění osoby dle § 26 zákona o policii nebo udělit sankci příkazem na místě. O tom, jaké konkrétní oprávnění policista využije, rozhoduje v souladu s platnými předpisy sám policista, dle aktuálních okolností a zjištěného skutkového stavu na místě.
Dotaz označený jako: "3. v případě, že nebude výše uvedené výzvě vyhověno, má oprávnění na základě § 53 odst. 1 PolZ použít proti vyzvaným osobám donucovací prostředky za účelem ochrany veřejného pořádku"
3. Policista je oprávněn použít donucovací prostředky v souladu se zákonem o policii. Dle § 53 odst. 1 zákona o policii je policista oprávněn použít donucovací prostředky k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo majetku anebo k ochraně veřejného pořádku. A to za splnění všech zákonných podmínek a na základě vlastního uvážení. Policista je povinen dodržovat zásadu přiměřenosti vyplývající z § 11 zákona o policii. Dle této zásady musí policista postupovat tak, aby žádné osobě v důsledku zvoleného postupu (včetně rozhodnutí neprovést úkon) nevznikla bezdůvodná újma a tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo do práv a svobod osob nezúčastněných, nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.
Dotaz označený jako: "4. má oprávnění na základě § 34 PolZ vyzvat osobu k vydání zesilovací aparatury, příp. její části, jelikož se jedná o věc důležitou pro řízení o přestupku, a p o předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout."
4. Policista je oprávněn dle ustanovení § 34 zákona o policii vyzvat osobu k vydání věci, jestliže lze mít za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí nebo může být zabrána, nebo jde o věc důležitou pro řízení o přestupku. Jestliže tedy v konkrétní situaci dojde policista na místě k závěru, že jsou tyto a další zákonné podmínky splněny, může využít svého oprávnění a například vyzvat osobu k vydání zesilovací aparatury nebo její části. Zákon o policii neomezuje tuto výzvu pouze na vlastníka věci, a proto je možné, aby policista vyzval k vydání věci kohokoliv, kdo má fakticky věc u sebe, bez ohledu na jeho vlastnický či jiný právní vztah k této věci. Pokud si policista následně vyhodnotí, že je oprávněn využít v konkrétním případě oprávnění vyplývající z § 34 odst. 2 zákona o policii, tak takovou věc odejme.
Dotaz označený jako: "5. má oprávnění na základě § 40 odst. 1 Polz vstoupit bez souhlasu uživatele na soukromý pozemek kde se kulturní akce koná a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření"
5. Policista má oprávnění vstoupit dle § 40 bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření. Ale jen tehdy jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Je tak na konkrétním policistovi zda v konkrétním případě nastalou situaci vyhodnotí jako závažné ohrožení veřejného pořádku. Pokud ano, a je to v souladu s dalšími platnými zákony a také se jedná o přiměřený postup dle § 11 zákona o policii, může v konkrétním případě využít svého zákonného oprávnění a vstoupit na soukromý pozemek a provést tam potřebné úkony.
Dotaz označený jako: "Žádám dále o informaci, jakými pravidly se policista řídí při rozhodování, zda využije některá z výše uvedených oprávnění."
Policista se při rozhodování řídí platnými právními předpisy České republiky. Současně s tím je povinen vyhodnotit přiměřenost svého postupu s ohledem na práva a povinnosti všech zúčastněných subjektů dle § 11 zákona o policii. Dále je možné vycházet z Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., jakožto součásti ústavního pořádku České republiky, která stanoví v článku 4, že musí být šetřeno podstaty a smyslu základních práv a svobod při jejich omezování. Omezení ani nelze zneužít k jiným než stanoveným účelům. Minimalizace zásahu je také úzce spjata se zásadou proporcionality, což vyplývá i z rozhodnutí Ústavního soudu, dle kterého je nejen potřeba šetřit základní práva a svobody při jejich omezování, ale také při jejich kolizi, což vyplývá z Nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025