Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Kudy chodil, tudy ničil
Jeseničtí policisté od včerejšího večera prověřují přečiny poškození cizí věci a výtržnictví.
Včera před 19. hodinou jsme na lince 158 přijali oznámení o agresivním muži, který na ulici Tylova v Jeseníku poškozuje zaparkovaná vozidla. Na místo ihned vyjely dostupné policejní hlídky, kterým se podařilo ve vedlejší ulici zadržet 24letého pachatele. Policisté zjistili, že zadržený muž procházel městem a postupně ničil vše, co mu přišlo pod ruce. Na svědomí má více jak desítku poškozených vozidel. Mimo jiné na ulici Beskydská prohodil hasicí přístroj dveřmi na společné chodbě bytového domu nebo u dalšího domu prohodil dveřmi popelnici. Jeho zraku neunikly ani květiny, které polámal. Jednání pachatele je předmětem dalšího prověřování. Při zadržení však nebyl pod vlivem alkoholu a orientační test na OPL vyšel negativně. Způsobenou škodu jsme předběžně vyčíslili na víc jak 100 tisíc korun. Ze svého jednání se aktuálně zpovídá policistům a probíhají s ním procesní úkony.
Za uvedené přečiny hrozí dle trestního zákoníku v krajním případě až dva roky za mřížemi.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
7. listopadu 2025