Policie České republiky  

Kuchař - 7.PT
KŘP hlavního města Prahy, proviantní oddělení, zařízení závodního stravování – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: ZZS Praha
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou,
- 4 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- Výroba teplé a studené kuchyně
- Výdej jídel
Platové podmínky a další benefity
- 7. platová třída (dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.); 20 080,00 Kč – 28 660,00 Kč dle započitatelné praxe
- 700 Kč osobní příplatek (po zkušební době možnost zvýšení osobního příplatku)
- Pracovní úvazek 40 hodin/týden, pevná pracovní doba
- benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vzdělání - výuční list, střední odborné s maturitou
- spolehlivost
- samostatnost
- komunikační schopnosti
- slušné vystupování
- flexibilita
- zdravotní způsobilost
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- praxe na obdobné pozici výhodou (nikoliv podmínkou)
Další informace
- možnost nástupu: 1.4. 2026 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.osm.op@pcr.cz
Případné doplňující informace lze získat na tel. čísle: 974 823 450, mob.: 731 553 014