Policie České republiky  

Kuchař - 6.PT

KŘP hlavního města Prahy, proviantní oddělení, zařízení závodního stravování – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: ZZS Praha
  • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou,
  • 4 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • Výroba teplé a studené kuchyně
  • Výdej jídel

Platové podmínky a další benefity

  • 6. platová třída (dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.); 18 750 Kč – 26 690 Kč dle započitatelné praxe
  • 700 Kč osobní příplatek (po zkušební době možnost zvýšení osobního příplatku)
  • Pracovní úvazek 40 hodin/týden, pevná pracovní
  • benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • vzdělání - výuční list, střední odborné s maturitou
  • spolehlivost
  • samostatnost
  • komunikační schopnosti
  • slušné vystupování
  • flexibilita
  • zdravotní způsobilost
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • praxe na obdobné pozici výhodou (nikoliv podmínkou)

Další informace

  • možnost nástupu: 1. 4. 2026 (či dohodou) 
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.osm.op@pcr.cz

Případné doplňující informace lze získat na tel. Čísle: 974 823 450, mob.: 731 553 014
 

