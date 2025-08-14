Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
KŘP Kvk – NPO – Sokolov, Jednoty 1773 – energeticky úsporná opatření
Národní plán obnovy
Výzva č. NPO 4/2024 – Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu, Komponenta 2.2.1 programu Národního plánu obnovy
Název projektu: KŘP Kvk – NPO – Sokolov, Jednoty 1773 – energeticky úsporná opatření
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.
Rozpočet projektu:
Celkový předpokládaný rozpočet projektu: 23 568 248,37 Kč
Způsobilé výdaje: 18 384 057,33 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 5 184 191,04 Kč
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na komplexní revitalizaci budovy s cílem snížit spotřebu energie a dosáhnout úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Realizací projektu dojde k zateplení obvodového pláště budovy, k výměně otvorových výplní, dále k vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny a k výměně typů osvětlení.
Cíl projektu:
Cílem projektu je zlepšení životního prostředí pomocí plánovaných úsporných opatření a jejich efektu v podobě úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů.
Hlavní výstup (výsledek) projektu: úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů
Termíny:
|
Termín zahájení projektu:
|
14. 08. 2025
|
Plánovaný termín ukončení projektu:
|
30. 11. 2025
|
Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce:
|
31. 01. 2027