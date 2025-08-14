Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

KŘP Kvk – NPO – Sokolov, Jednoty 1773 – energeticky úsporná opatření

Národní plán obnovy 



Výzva  č. NPO 4/2024 – Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu, Komponenta 2.2.1 programu Národního plánu obnovy

Název projektu: KŘP Kvk – NPO – Sokolov, Jednoty 1773 – energeticky úsporná opatření

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Rozpočet projektu:
Celkový předpokládaný rozpočet projektu:    23 568 248,37 Kč
Způsobilé výdaje:                                           18 384 057,33 Kč
Nezpůsobilé výdaje:                                         5 184 191,04 Kč

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na komplexní revitalizaci budovy s cílem snížit spotřebu energie a dosáhnout úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Realizací projektu dojde k zateplení obvodového pláště budovy, k výměně otvorových výplní, dále k vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny a k výměně typů osvětlení.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zlepšení životního prostředí pomocí plánovaných úsporných opatření a jejich efektu v podobě úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů. 

Hlavní výstup (výsledek) projektu: úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů

Termíny:

Termín zahájení projektu:

14. 08. 2025

Plánovaný termín ukončení projektu:

30. 11. 2025

Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce:

31. 01. 2027

