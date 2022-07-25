Policie České republiky  

KŘP Kvk-IROP-VÝSTAVBA ÚO CHEB Číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0007044

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: 2.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, integrovaného regionálního operačního programu.

Rozpočet projektu:

Celkový předpokládaný rozpočet projektu:         619 848 294,49 Kč

Způsobilé výdaje:                                                278 712 914,88 Kč

                                                                            z toho 85 % spolufinancování z EU: 236 905 977,65 Kč
                                                                            z toho 15 % vlastní zdroje: 41 806 937,23

Nezpůsobilé výdaje:                                            341 135 379,61 Kč

Popis projektu:

Účelem projektu je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby: Posílení odolnosti/vybudování nových staveb základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému).

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění schopnosti základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami ve formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Hlavní výstup (výsledek projektu): výstavba Územního odboru v Chebu

Termíny:

Termín zahájení projektu:

25. 7. 2022

Termín ukončení projektu:

30. 11. 2027

Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce:

31. 5. 2028

