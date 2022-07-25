Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
KŘP Kvk-IROP-VÝSTAVBA ÚO CHEB Číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0007044
Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl: 2.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Název projektu: KŘP Kvk-IROP-VÝSTAVBA ÚO CHEB
Číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0007044
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, integrovaného regionálního operačního programu.
Rozpočet projektu:
Celkový předpokládaný rozpočet projektu: 619 848 294,49 Kč
Způsobilé výdaje: 278 712 914,88 Kč
z toho 85 % spolufinancování z EU: 236 905 977,65 Kč
z toho 15 % vlastní zdroje: 41 806 937,23
Nezpůsobilé výdaje: 341 135 379,61 Kč
Popis projektu:
Účelem projektu je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby: Posílení odolnosti/vybudování nových staveb základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému).
Cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění schopnosti základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami ve formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.
Hlavní výstup (výsledek projektu): výstavba Územního odboru v Chebu
Termíny:
|
Termín zahájení projektu:
|
25. 7. 2022
|
Termín ukončení projektu:
|
30. 11. 2027
|
Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce:
|
31. 5. 2028