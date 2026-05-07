Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Krizová komunikace z jiné perspektivy
Vyjednavači absolvovali společný výcvik práce ve výšce a nad volnou hloubkou s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.
Vyjednavači Krajského ředitelství policie Libereckého kraje si tentokrát vyzkoušeli, jaké to je mít pevnou půdu pod nohama jen obrazně. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje absolvovali specializovaný praktický výcvik zaměřený na práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Cílem bylo především poznat možnosti vzájemné spolupráce při zásazích u osob v krizi, které se pohybují nebo nacházejí na nebezpečných místech, jako jsou mosty, střechy budov, stožáry vysokého napětí, komíny, vysílače nebo skály.
Dopolední část probíhala v krizové místnosti, kde se účastníci seznámili se strukturou velení, možnostmi operačního nasazení i oprávněními hasičů při činnostech ve výšce. Nechyběla ani ukázka vybavení a technických prostředků používaných při práci nad volnou hloubkou. Vyjednavači tak získali lepší představu o tom, co všechno hasiči při podobných zásazích dokážou a jaké jsou možnosti společného postupu.
Odpoledne už přišla na řadu praktická část na cvičné věži. A právě tam se ukázalo, že vyjednávání někdy opravdu znamená vystoupit z komfortní zóny – doslova. Účastníci si vyzkoušeli pohyb ve výšce, zajištění pomocí lanového zábradlí, nástupy a výstupy z plošin ve výšce nebo spuštění k osobě přes hranu střechy či okna. Velkou pozornost vzbudil také pohyb po stožáru vysokého napětí nebo modelová situace držení osoby ve visu.
Přestože se občas ozvalo opatrné „tohle mě (nás) fakt udrží?“, po několika minutách bylo jasné, že vyjednavači zvládají nejen krizovou komunikaci, ale i práci ve výšce. Celý výcvik přinesl nejen nové zkušenosti, ale hlavně prohloubil spolupráci mezi oběma složkami, která může být při reálných zásazích klíčová.
7. května 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje