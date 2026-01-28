Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Kriminalita na Vysočině loni mírně poklesla
Podíl kybernetické kriminality byl loni opět vysoký, zatím nepomáhá ani cílená prevence.
V Kraji Vysočina v loňském roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyšetřovali celkem 5 148 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 12 trestných činů méně. Meziročně tak jde o velmi mírný pokles nápadu trestné činnosti o pouhé 0,2 procenta.
Loni se podařilo v našem kraji objasnit 2 779 trestných činů, což je o 127 objasněných trestných činů méně než v roce 2024. Objasněnost tak dosáhla 54 procent. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 524 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 303 trestných činů, což včetně dodatečně objasněných trestných činů činí objasněnost přes 64 procent, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 732 fyzických osob, z tohoto počtu bylo 2 322 mužů a 405 žen. Trestní stíhání se týkalo také sedmi právnických osob. Pachatelé loni svým jednáním způsobili celkovou škodu ve výši 733 296 000 korun.
„V loňském roce došlo k mírnému poklesu nápadu kriminality v našem kraji. Trestnou činnost se nám také dařilo úspěšně objasňovat. Loni se nám v kraji podařilo dosáhnout objasněnosti 54 procent a těmito výsledky se tak Kraj Vysočina opětovně zařadil mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
V rámci našeho kraje se loni mírně zvýšil počet trestných činů (narůst o 27 skutků) v oblasti obecné kriminality, což představuje nárůst o 0,7 procenta. Loni jsme v našem kraji zadokumentovali 3 938 případů obecné kriminality, z nichž se jich 1 946 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 49,4 procenta. Dodatečně se podařilo objasnit 375 skutků v oblasti obecné kriminality a celkově jsme objasnili v této oblasti 2 321 trestných činů a stíhali za jejich spáchání celkem 1 891 osob.
K nárůstu došlo loni v oblasti násilné kriminality. Loni jsme registrovali v kraji 613 násilných trestných činů, což bylo o 30 více než v roce 2024 – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 5,1 procenta. Kriminalistům se podařilo loni objasnit 404 násilných skutků a objasněnost tak dosáhla 65,9 procenta. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 71 násilných trestných činů spáchaných v předchozích letech a za spáchání 475 skutků v oblasti násilné trestné činnosti jsme loni stíhali 453 osob.
V průběhu loňského roku policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v rámci kraje prověřovali a vyšetřovali celkem čtyři případy kvalifikované jako zločin vraždy, kdy ve všech těchto případech šlo o vraždu dokonanou. Všechny případy se kriminalistům podařilo loni objasnit a za tyto skutky byly stíhány čtyři osoby. Dva případy vraždy kriminalisté objasnili dodatečně. Jednalo se případy, které se staly v roce 2024, pachatelé v obou případech zemřeli, a proto jsme oba případy odložili.
K výraznému nárůstu o 60 procent došlo loni u případů trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině prověřovali 32 případů loupeží, což bylo 12 případů více než v roce 2024. Celkem 25 případů loupeží se podařilo policistům objasnit a objasněnost tak dosáhla v této oblasti 78,1 procenta. Loni se nám podařilo dodatečně objasnit také tři loupeže, které se staly v předchozím roce. Za těchto 28 případů trestných činů loupeže kriminalisté stíhají 37 osob.
Nepatrný pokles v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 248 případů, což je o jeden případ méně než v roce 2024 – vyjádřeno procenty činí pokles 0,4 procenta. Celkem 185 případů se nám podařilo objasnit. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice přesahující 74,6 procenta. Dalších 33 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Dlouhodobě stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít velice vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů, a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Za tyto trestné činy stíháme celkem 234 osob. K nárůstu počtu případů o 18,5 procenta došlo loni u trestných činů porušování domovní svobody, kdy jsme vyšetřovali 77 případů, objasnili z nich 48 případů, což představuje objasněnost 62,3 procenta. Pět případů se kriminalistům podařilo objasnit dodatečně a za tyto trestné činy jsme loni stíhali 56 osob.
V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 4,1 procenta. Loni jsme vyšetřovali 151 případů mravnostních trestných činů a 81 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 53,6 procenta. Dalších 33 případů se kriminalistům podařilo objasnit dodatečně. Za trestné činy v oblasti mravnostní kriminality jsme loni stíhali 86 osob.
Ze 151 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 25 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a celkem 12 případů kriminalisté objasnili. Objasněnost tak dosáhla 48 procent. Jeden případ byl kvalifikován jako sexuální nátlak a 12 dalších jako sexuální útok. Celkem 34 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání, z nichž celkem 18 případů kriminalisté objasnili, a objasněnost dosáhla 52,9 procenta. Za tyto skutky je trestně stíháno 18 osob. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.
Z celkového počtu 151 případů mravnostní kriminality byly ve 48 případech k jejímu spáchání využity informační technologie a sociální sítě. Z těchto případů tzv. “kybernetické mravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jedná o případy kvalifikované jako navazování nedovolených kontaktů s dítětem, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy, kam patří výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti, které jsou mladší osmnácti let.
Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému poklesu nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 3,3 procenta. Loni jsme prověřovali celkem 2 226 trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti a 731 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 32,8 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi uspokojivý výsledek. Dalších 200 majetkových trestných činů se nám podařilo objasnit dodatečně, kdy celkově jsme tak loni objasnili 931 majetkových trestných činů, za které jsme stíhali 760 osob. Na majetkové trestné činnosti se 416 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2024 je to o 97 případů méně – vyjádřeno procenty jde o pokles o 18,9 procenta. Celkem 173 skutků jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 41,6 procenta. Dodatečně jsme objasnili dalších 51 případů z uplynulých let a za krádeže vloupáním jsme stíhali loni 172 osob.
Na majetkové trestné činnosti se dále 602 případy podílely krádeže prosté, u kterých jsme zaznamenali pokles, a to o deset procent, když 421 krádeží prostých se podařilo policistům na Vysočině objasnit a dalších 42policisté objasnili dodatečně. Objasněnost v této oblasti dosáhla hranice 69,9 procenta. Za tyto skutky jsme loni stíhali 360 osob.
Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také pět případů krádeží dvoustopých motorových vozidel, když tři případy se podařilo objasnit, což představuje objasněnost téměř 60 procent. Podařilo se objasnit také tři případy krádeží dvoustopých vozidel z předešlých let. Za tyto krádež jsme stíhali čtyři osoby. Ve 28 případech se jednalo loni o krádeže vloupáním do motorových vozidel, kdy šest případů se nám podařilo objasnit. Registrujeme také 36 případů krádeže součástek motorových vozidel, když pět se jich podařilo objasnit a objasněnost dosáhla 13,9 procenta. Za tyto skutky stíháme čtyři osoby.
Loni jsme zadokumentovali celkem 48 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, což bylo o 14 případů méně než v roce 2024 (pokles o 22,6 procenta), když 21 případů jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 43,8 procenta. Policistům se podařilo dodatečně objasnit pět případů spáchaných v předchozím období. Za všechny tyto skutky jsme stíhali 25 pachatelů. Dalších 48 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se nám podařilo objasnit 17 případů, když objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 35,4 procenta. Dodatečně jsme objasnili deset případů. Za tyto skutky jsme stíhali 37 osob.
V loňském roce se na Vysočině mírně snížil - o 7,6 procenta – nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 948, což bylo v meziročním porovnání o 67 případů více. Loni policisté 730 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 77 procent a dodatečně objasnili dalších 71 skutků z předchozích let. Za tyto skutky stíháme 703 osob. Do této oblasti trestné činnosti řadíme zejména všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, nebo ohrožování výchovy mládeže.
Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 451 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí, což představuje meziroční nárůst o 16,2 procenta. Pro tento trestný čin jsme loni stíhali 374 osob. Loni jsme registrovali 112 případů sprejerství. U tohoto trestného činu došlo k poklesu počtu případů o 34, což představuje pokles o 23,3 procenta. Policistům se podařilo objasnit 18 případů a objasněnost dosáhla 16,1 procenta. Mírný pokles jsme loni zaznamenali u zbývající kriminality. Loni jsme vyšetřovali 775 případů, z nichž jsme 608 objasnili a objasněnost tak dosáhla 78,5 procenta. Mezi tento druh trestné činnosti řadíme ohrožení pod vlivem návykové látky – 301 případů nebo zanedbání povinné výživy – 153 případů.
Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 164 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 11 skutků méně než v roce 2024, vyjádřeno procenty pokles představuje 6,3 procenta. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 84,8 procent. Dalších 26 případů jsme objasnili dodatečně a celkově jsme tak objasnili 165 drogových trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 155 osob.
K mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti došlo v roce 2025 v Kraji Vysočina i v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 434 trestných činů, což je o 31 případů více než za rok 2024. Vyjádřeno procenty tento nárůst činil 7,7 procenta. Objasnit se podařilo 224 skutků a objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje na hranicí 51,6 procenta. Dalších 61 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (137 trestných činů), dále úvěrové podvody (47 trestných činů), a také daňovou trestnou činnost (41 skutků).
„Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice finančního šetření a zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku v trestním řízení částku ve výši 108,58 mil. korun, a v této souvislosti jsme provedli celkem 1 471 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.
Loni jsme v Kraji Vysočina zaznamenali pokles počtu trestných činů, které měly znaky kybernetické kriminality, tedy takové kriminality, k jejímuž spáchání je využito prostředí internetu či informačních, komunikačních technologií a sociálních sítí.
Loni jsme zadokumentovali 684 těchto případů, což bylo o 106 méně než v roce 2024, vyjádřeno procenty se jednalo o pokles o 13,4 procenta. Loni se kriminalistům podařilo 110 případů objasnit a objasněnost této trestné činnosti dosáhla 16,1 procenta. Podíl internetové kriminality na celkové kriminalitě tak loni činil 13,28 procenta. Předloni jsme v kraji registrovali 790 skutků v oblasti internetové kriminality, což činilo 15,3 procenta nápadu ze všech spáchaných trestných činů v roce 2024. Pro srovnání uvádíme, že v roce 2023 jsme registrovali 865 případů, což činilo 15,43 procenta, v roce 2022 jsme registrovali 722 případů, což činilo 13,77 procenta nápadu ze všech spáchaných trestných činů v roce 2022. Za posledních několik let je patrný výrazný nárůst tohoto druhu kriminality, když v roce 2017 to představovalo 4,67 procent z celkového nápadu. Loňský rok se tak stal výjimkou, kdy došlo meziročně k poklesu počtu trestných činů, které měly znaky kybernetické kriminality.
Pachatelé internetové kriminality způsobili poškozeným celkovou škodu ve výši 153 579 870 korun. Celkem 110 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit a objasněnost této trestné činnosti tak dosáhla více než 16,1 procenta. Dalších 86 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlých let a celkově se tak loni podařilo policistům z Vysočiny objasnit 196 případů.
Největší počet případů internetové kriminality se týká majetkové trestné činnosti (483 případů, zejména trestného činu podvodu, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a hospodářské trestné činnosti – úvěrového podvodu. Jde většinou o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání spáchaných za využití sociálních sítí s cílem neoprávněně se obohatit za využití různých legend. Další případy internetové kriminality se týkají hospodářské trestné činnosti dále mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.
„Největší část nápadu v oblasti této trestné činnosti tvoří stále různé internetové podvody. Pachatelé stále zdokonalují svoji taktiku a vymýšlejí stále nové způsoby a legendy, se kterými jsou bohužel úspěšní. Velkou část s největší způsobenou škodou pak tvoří sériově páchaná trestná činnost za využití sociálního inženýrství. Jde zejména o různé podvodné investice, které souvisejí s reklamami na podvodné investiční platformy na sociálních sítích. I přes pravidelnou prevenci a neustálá varování se lidé stále nechají zlákat na různé reklamy. V nich známé osobnosti, politici, sportovci, umělci lákají na vysoké výdělky v inzerovaných investičních platformách nebo na investici do kryptoměn. Další častou podvodnou legendou jsou volání tzv. falešných policistů a bankéřů poškozeným na jejich mobilní telefony s různými legendami napadení či ohrožení jejich bankovních účtů. Lze konstatovat, že podvody v online prostředí jsou charakteristické vysokou mírou sofistikovanosti,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel Peňáz.
Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté. Z celkového počtu 2 732 loni stíhaných fyzických osob bylo 1 331 recidivistů, tedy osob, které se již v minulosti opakovaně dopustily trestné činnosti, což představuje podíl 48,7 procenta. V oblasti násilné trestné činnosti bylo loni stíháno 175 recidivistů, v oblasti majetkové trestné činnosti 496 těchto osob, v oblasti hospodářské kriminality 43 osob a v mravnostní kriminalitě 20 osob.
Loni se v našem kraji dopustilo provinění či činu jinak trestného celkem 40 osob ve věku do 14 let,a 94 osob ve věku od 15–17 let. Z těchto počtů se sedm osob ve věku do 14 let věku dopustilo násilné trestné činnosti, 13 osob mravnostní trestné činnosti a 12 osob majetkové trestné činnosti. Osoby ve věku 15–17 let se dopustily ve 22 případech násilné trestné činnosti, v osmi případech mravnostní trestné činnosti a ve 48 případech majetkové trestné činnosti.
Na loňské trestné činnosti se podílely také ženy, kterých bylo stíháno celkem 405, což představuje téměř 15 procent z celkového počtu stíhaných osob. Jedna žena byla stíhána pro zločin vraždy. Celkem 44 žen policisté loni stíhali pro násilnou trestnou činnost, 109 pro majetkovou trestnou činnost, šest pro mravnostní trestnou činnost a 58 pro hospodářskou trestnou činnost.
V loňském roce v Kraji Vysočina došlo k mírnému snížení počtu trestných činů, kterých se dopouštěli cizinci. Cizinci mají na Vysočině na svědomí celkem 379 trestných činů, což je o čtyři skutky méně než v roce 2024. Trestně stíháno bylo 400 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši 14,6 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů.
Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Ukrajiny (204 trestných činů), Slovenské republiky (71 trestných činů), Rumunska (23 trestných činů), Polska (13 trestných činů) a Moldavské republiky (9 trestných činů). Cizinci se v našem kraji nejčastěji dopouštěli těchto trestných činů: ohrožení pod vlivem návykové látky (72 případů), úmyslné ublížení na zdraví (44 případů), maření výkonu úředního rozhodnutí (42 případů), padělání a pozměnění veřejné listiny (37 případů), dopravní nehody silniční nedbalostní (24 případů), padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (28 případů), podvod (22 případů) a krádež prostá (13 případů), podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění (11 případů).
Nápad trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Počet trestných činů
|
4 374
|
5 240
|
5 605
|
5 160
|
5 148
|
Objasněno
|
2 697
|
2 925
|
3 286
|
2 906
|
2 779
|
% objasněnosti
|
61,65
|
55,8
|
58,6
|
56,3
|
54,0
|
Objasněno dodatečně
|
400
|
411
|
458
|
449
|
524
|
Objasněno celkem
|
3 097
|
3 336
|
3 744
|
3 355
|
3 303
|
Počet stíhaných osob
|
2 489
|
2 715
|
2 913
|
2 744
|
2 732
Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2024:
|
Jihlava
|
Třebíč
|
Žďár n S.
|
H. Brod
|
Pelhřimov
|
Počet trestných činů
|
1 501
|
1 051
|
901
|
949
|
746
|
Objasněno
|
784
|
592
|
471
|
502
|
430
|
% objasněnosti
|
52,23
|
56,33
|
52
|
52,9
|
57,64
|
Objasněno dodatečně
|
158
|
86
|
97
|
132
|
51
|
Objasněno celkem
|
942
|
678
|
568
|
634
|
481
|
Počet stíhaných osob
|
793
|
589
|
518
|
514
|
344
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
28. leden 2026