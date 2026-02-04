Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Kriminalita na Příbramsku v roce 2025
Na Příbramsku bylo v roce 2025 spácháno celkem 1770 trestných činů.
V loňském roce došlo na Územním odboru Příbram k mírnému nárůstu kriminality, bylo spácháno celkem 1770 trestných činů, z toho bylo objasněno 886 případů, což je 50 %. Objasněnost se podařilo zvýšit o více než 5 %, navíc bylo z uplynulých let doobjasněno 203 případů. Na Obvodním oddělení Příbram loni evidovali 1007 trestných činů, což je téměř 57 % z celkové kriminality.
Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 938 činů (téměř 53 % z celkové kriminality). Nejčastější majetkovou trestnou činností je vloupání do ostatních objektů – 113 (pokles o 26 případů) a poté krádeže věcí z vozidel – 107 případů (navýšení o 11 případů). Dvaaosmdesát vykradených aut a vloupání do 88 ostatních objektů bylo přímo ve městě Příbrami. Loni zmizelo 13 automobilů a 26 jízdních kol. Krádeží vloupáním bylo evidováno 293, a to zejména do ostatních objektů (např. garáže, sklepy, kůlny), domů (21), obchodů (11), bytů (8) a chat (7 případů, pokles o 13 případů). Celkový počet vloupání klesl o 59 případů, tj. o téměř 17 % méně. Dále policisté řešili 177 krádeží prostých v obchodech – převážně v obchodních centrech a ve větších obchodech (nárůst o 104 případů, 79 % spáchali recidivisté).
Co se týká další majetkové trestné činnosti, policisté evidovali 212 podvodů převážně v kybernetické oblasti (nárůst o 49 případů). Podvody v online prostoru tvoří 12 % z celkové kriminality - organizované skupiny pachatelů se zaměřují především na podvodná vylákávání finančních prostředků, např. zneužitím platební karty či internetového bankovnictví. Největší část tvoří podvody spojené s prodejem a nákupem zboží a podvodné investice zejména do kryptoměn. Podvodníci neustále zlepšují své legendy, používají také vzdálený přístup do počítače a spoofing telefonních čísel. Pro legalizaci odcizených finančních prostředků využívají kromě nákupu virtuálních měn i tzv. bílé koně zlákané nabídkou snadného výdělku. Podvody v online prostředí jsou velmi sofistikované. Významným problémem je výrazný přeshraniční prvek kybernetické kriminality, běžná jsou podvodná call centra fyzicky umístěná v jiných zemích.
Násilná trestná činnost klesla o 13 %, ze 114 na 99 případů. Objasněnost činila téměř 62 %. Loni došlo k jedné vražně a k jednomu pokusu vraždy, v obou případech motivované osobními vztahy. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 26x, 29x šlo o porušování domovní svobody, 14x o vydírání, 11x o nebezpečné vyhrožování a 8x o loupež (kde objasněnost 100 %).
Počet hospodářských trestných činů stoupl z 93 na 109. Nejčastějšími případy jsou: podvod 15x, zkrácení daně a podobné platby 12x, úvěrový podvod 11x, neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému či opatření přístupového hesla 10x, padělání a pozměnění peněz 6x.
U mravnostní kriminality došlo k nárůstu o 17 případů, z 20 na 37 činů. Z toho je celkem 16 případů znásilnění, 13 případů dětské pornografie a zneužití dítěte k ní, dále dva případy pohlavního zneužití.
Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 36 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů. Drogové problematice je věnována velká pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou trestnou činností.
Častými případy, které policisté museli řešit, bylo: 167x maření výkonu úředního rozhodnutí, 109x ohrožení pod vlivem návykové látky, 91x zanedbání povinné výživy, 64x poškození cizí věci a 43x sprejerství.
Recidivisté spáchali celkem 562 případů, tj. 63 % objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli různých krádeží, hlavně v obchodech, mařili výkon úředního rozhodnutí, neplatili výživné a jezdili pod vlivem návykových látek. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 54 trestných činech, nárůst oproti předchozímu roku o 19 činů, zejména šlo o opakované krádeže v příbramských obchodech.
Kriminalisté během loňského roku vyhlásili pátrání po 296 osobách, např. na 53 osob byl vydán příkaz k zatčení, 31 osob se vyhýbalo výkonu trestu odnětí svobody, u 29 jsme pátrali po jejich pobytu, dále jsme hledali svěřence výchovných ústavů a podezřelé či obviněné osoby. Loni proběhlo na Příbramsku celkem 57 pátracích akcí, kolikrát i v těžko přístupném terénu ve spolupráci složek IZS a dobrovolníků. Hledali jsme např. 14 dětí a 6 seniorů.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
4. únor 2026