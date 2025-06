Kriminalita dětí a mladistvých ve městech

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka poptávala „pro účely zpracování bakalářské práce na téma „Kriminalita mládeže ve městských a venkovských oblastech“ následující informace:

„1. Jaká je kriminalita dětí a mladistvých v každém krajském městě České republiky?

2. Jaké trestné činy jsou páchány dětmi a mladistvými v každém krajském městě České republiky?“

Policie České republiky shledala, že předmětem zájmu žadatelky je statistika kriminality spáchané nezletilými a mladistvými osobami v katastrálním území jednotlivých krajských měst České republiky, a v této souvislosti konstatovala, že požadovanými informacemi nedisponuje, aniž by jí z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jimi disponovat, a nemůže je proto žadatelce poskytnout. Povinný subjekt objasnil žadatelce, že informační systém statistiky kriminality provozovaný Policií České republiky neregistruje trestnou činnost podle katastrálního území jednotlivých měst a obcí, nýbrž podle služebních obvodů krajských ředitelství policie a jejich organizačních článků, které katastrálním územím měst a obcí neodpovídají. Povinný subjekt rovněž konstatoval, že žadatelka nevymezila ve své žádosti období, k němuž by se požadovaná statistika kriminality spáchané nezletilými a mladistvými osobami měla vztahovat, a proto podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. vyzval žadatelku, aby svou žádost upřesnila, to znamená, aby uvedla, zda má zájem o statistiku kriminality spáchané nezletilými a mladistvými osobami v té podobě, v jaké ji Policie České republiky může poskytnout, a aby rovněž vymezila období, k němuž se tato statistika má vztahovat.

Žadatelka reagovala na výzvu podáním obsahujícím následující upřesnění její žádosti o informace:

„1. Kolik trestných činů spáchala mládež (0-17 let) ve městech: Praha, Plzeň, Brno a Ostrava za roky 2019, 2020, 2021, 2022, 2023?

2. Jaké trestné činy v letech: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 spáchala mládež (0-17 let) ve městech: Praha, Plzeň, Brno a Ostrava?“

Povinný subjekt poskytl žadatelce požadované statistické údaje o trestné činnosti dětí a mladistvých ve věku do 17 let včetně spáchané ve služebních obvodech Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a Městských ředitelství policie Plzeň, Brno a Ostrava.

PhDr. Jiří Vokuš, 24. června 2025

vytisknout e-mailem