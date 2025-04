Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalistka nejen vyšetřuje trestné činy

PLZEŇ – Ve svém volném čase se účastní odborných konferencí, pořádá besedy a workshopy.

Když před sedmadvaceti lety nastoupila kpt. Michaela Nosková do služebního poměru k Policii České republiky na tehdejší okresní úřad vyšetřování, snila o tom, že bude vyšetřovat ty nejzávažnější trestné činy - vraždy. Její sen se jí splnil před sedmnácti lety, kdy rozšířila řady odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Její povolání je náročné. Jak sama říká: „Všechny procesní úkony, které provádíme, musí být perfektně zpracované. Nejedná se o obecně prospěšné práce nebo podmínku, ale jde o to, zda odsouzený pak skončí ve věznici na deset, patnáct nebo více let.“ Práce ji zcela naplňuje a velmi baví, protože žádný případ není stejný.

Bohaté zkušenosti a znalosti, které má a které chce předávat dál, a také dávka exhibicionismu (podle jejích slov) jsou perfektní kombinací pro pořádání besed o kriminalitě, a to nejen pro její kolegy, ale také pro veřejnost. Na besedy lidé reagují velmi pozitivně, pokládají zajímavé dotazy týkající se nejen práce kriminalistů, ale také jak se takovým kriminalistou stát. V poslední době kpt. Nosková také pořádá ve spolupráci se soudní lékařkou workshopy pro záchranáře, jejichž součástí jsou i modelové ukázky týkající se zásahu na místě činu. Zdravotníci jsou totiž často první na místě činu, a tak je důležité, aby věděli, jak správně postupovat, nezničit důkazy a zároveň poskytnout co nejlepší pomoc obětem.

To všechno vyšetřovatelku nabíjí energií a velmi ji to baví, proto plánuje další besedy a workshopy i do budoucna. Pokud jí zbyde ještě nějaký volný čas, ráda chodí na hokej a na fotbal fandit Plzni nebo si přečte nějaký dobrý román, samozřejmě že detektivní :-)



por. Dagmar Brožová

8. dubna 2025

