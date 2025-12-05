Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Kriminalisté ze Strakonic zadrželi dealera drog
Soud recidivistu poslal do vazby.
Strakoničtí kriminalisté završili několikaměsíční intenzivní práci na rozsáhlé drogové trestné činnosti 45letého recidivisty ze Strakonic. Muž, který měl psychotropní látku pervitin a další návykové látky dlouhodobě distribuovat desítkám uživatelů z celého okresu, skončil ve vazbě.
Dne 26. listopadu 2025 ve večerních hodinách muže zadržela zásahová jednotka v pronajatém pokoji jednoho ubytovacího zařízení. Policisté u něj zajistili bezmála 40 gramů pervitinu za několik desítek tisíc korun. Zadrženého muže kriminalisté odvezli na oddělení, kde byl umístěn do policejní cely. Následně podali podnět k návrhu na vzetí do vazby, který soud akceptoval.
Muž, který je sám uživatelem návykových látek, byl za distribuci pervitinu již v minulosti odsouzen. Přesto ve své trestné činnosti pokračoval dál. V době zadržení se stále nacházel v podmínce. Pervitin si obstarával pravidelně, někdy i dvakrát týdně, a to mimo okres Strakonice. K distribuci pervitinu docházelo převážně v bytě, který sdílel se svou přítelkyní. Ta je rovněž důvodně podezřelá, že se na distribuci podílela. Do bytu docházely desítky dospělých osob z různých částí okresu, kde mělo probíhat nejen předávání, ale i užívání návykových látek.
V souvislosti se zadržením provedli kriminalisté dvě domovní prohlídky. Při nich zajistili další návykové látky a pomůcky využívané k distribuci.
Úspěšné odhalení tohoto případu je výsledkem velmi precizní týmové práce. Muž je nyní obviněn ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny mu hrozí až 10 let odnětí svobody.
Vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti 45letého recidivisty nadále pokračuje.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
5. prosince 2025