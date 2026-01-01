Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kriminalisté zasáhli proti korupci v TIČR Ústí nad Labem
V rámci únorové realizace jsou tři osoby stíhané.
Ústečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zasáhli proti podezřelým z korupční trestné činnosti. Dne 13. února 2026 v dopoledních hodinách provedl kriminalisté realizaci ve věci zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, ke kterým mělo docházet v souvislosti s činností Technické inspekce České republiky a nejméně dvou obchodních společností.
V rámci zásahu policisté realizovali domovní prohlídky v Ústí nad Labem a v Brně, stejně jako prohlídky nebytových prostor, kanceláří a vozidla v těchto městech. Další úkony probíhaly také ve Strakonicích, kde byla za spolupráce pracovníků Technické inspekce zajištěna důležitá data.
Během realizace kriminalisté zadrželi dvě osoby. V tuto chvíli jsou v souvislosti s tímto případem stíhány tři osoby pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, za což jim v případě prokázání viny před soudem trest odnětí svobody v rozmezí od 3 do 10 let.
Pokud má někdo informaci, která by mohla být pro kriminalisty důležitá v rámci vyšetřování, ať se ozve na linku 974 426 355. Konkrétně jde o situaci, kdy mohl být na něj vyvíjen tlak k absolvování školení nebo kurzů u konkrétní společnosti, za účelem získání osvědčení.
Ústí nad Labem 19. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje