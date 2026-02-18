Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Kriminalisté zadrželi výběrčího
Kriminalisté z pražské hospodářské kriminálky zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z účtů peníze od podvedených občanů. Ti je tam posílali poté, co uvěřili falešnému bankéři.
Zadržený výběrčí se v průběhu měsíce ledna připojil k jedné z několika organizovaných skupin pachatelů působících v Praze, které se zabývají výběrem hotovosti z tzv. legalizačních účtů. Tedy účtů, kam na pokyn falešného bankéře převádějí poškození své finanční prostředky poté, co uvěřili, že jejich účet byl napaden. Mladík reagoval na nabídku tohoto druhu práce, která probíhá v konkrétní mobilní aplikaci a nabízí zajímavý výdělek. Po zaregistrování byl následně kontaktován školitelem, který mu vysvětlil náplň jeho práce. Ta začínala v ranních hodinách a mladík se podle pokynů musel dostavit na předem určenou adresu, kde na něj čekal kontakt, který mu předal mobilní telefon s bankovní aplikací konkrétní banky a přístupovými údaji k ní. Už jako oprávněný uživatel si nastavil digitální peněženku, aktivoval platební kartu navázanou na legalizační účet, a především zvýšil denní limit výběru peněz. Dalším jeho úkolem bylo provedení hotovostního vkladu nebo výběru či platby, a to z toho důvodu, aby se účet pro banku jevil jako aktivní a korektní. Poté stačilo daný účet přes internetové bankovnictví intenzivně kontrolovat a vyčkávat na příchozí platbu. Tu mu samozřejmě tzv. navolávač, tedy většinou samotný falešný bankéř, avizoval předem s tím, že oběť již podlehla psychologické manipulaci, uvěřila napadení účtu a nutnosti ochrany svých peněz převodem na „zabezpečený“ účet a že peníze právě odesílá. Stěžejním úkolem výběrčího bylo být včas u předem vytipovaného bankomatu a být schopen okamžitě vybrat příchozí částku v řádech stovek tisíc korun, jakmile peníze na účtu tzv. „cinkly“. Na konci „směny“ brigádník hotovost odvážel na předem určená místa, kde si ji buď osobně převzal kontakt, nebo ji dle instrukcí nechával v mrtvých schránkách.
Popsaná činnost probíhala vysoce organizovaně tak, aby nikdy nedošlo k ohrožení dalšího člena skupiny a aby výběrčí v případě dopadení neměl policii co sdělit. Četnost útoků a množství legalizačních účtů dokládá fotografie zajištěných mobilních telefonů. Škoda je odhadována na stovky tisíc korun a bude upřesněna po znaleckém zkoumání telefonů.
Mladíkovi kriminalisté sdělili obvinění pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti a obviněný je stíhán vazebně. Na dalších členech skupiny kriminalisté intenzivně pracují.
por. Mgr. Jan Rybanský
18. únor 2026