Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté zadrželi podvodníka

Muž se vydával v Havlíčkovým Brodě za kurýra.

O uplynulém víkendu zadrželi havlíčkobrodští kriminalisté muže, který se vydával za kurýra a pokusil se vylákat od ženy v Havlíčkově Brodě hotovost ve výši téměř 500 tisíc korun. Muž byl obviněn ze spáchání trestného činu a na podaný návrh byl vzat do vazby. Hrozí mu až osmiletý pobyt za mřížemi.

V pátek 16. května telefonicky kontaktoval ženu muž, který se vydával za policistu. Sdělil jí, že její bankovní účet je v ohrožení. Tvrdil, že muž, který je celorepublikově hledaný, se snaží zneužít její identitu a prokazuje se falešnou plnou mocí a pokoušel se na ní vzít úvěr. Také uvedl, že ji budou kontaktovat policisté z místního oddělení za účelem výslechu a pracovník banky k dořešení ochrany jejího účtu. Druhý muž vystupující jako pracovník banky ženu přesvědčil, aby všechny své úspory převedla na běžný účet, v bance peníze vybrala a předala je kurýrovy, který je od ní převezme. Dokonce ji nabádal, aby převedla i peníze z úvěru na bydlení, ale to z technických důvodů nebylo možné.

Žena následně navštívila banku, kde požádala o výběr téměř půl milionu korun. Na podezřelé okolnosti ji upozornil zaměstnanec banky a žena se následně obrátila na policii. Při plánované předávce hotovosti si od muže, který si pro peníze přijel, vyžádala potvrzení o převzetí peněz. To muže znejistilo a k předání peněz nedošlo. Kriminalisté pak podezřelého muže zadrželi a směřoval do policejní cely.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání. „Devětadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti ve stádiu pokusu,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí

22. května 2025

