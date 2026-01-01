Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Kriminalisté z Ostravy zadrželi v souvislosti s podvody dva muže, které následně obvinili.
Nejdříve ženu zlákal inzerát politiků, jak rychle a výhodně zainvestovat, přišla o milióny.
Tím to však neskončilo. Za půl roku další kyberšmejd opět ženu zlákal, tentokrát si myslela, že se jedná o výdělek z její předchozí investice
Kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky odkryli další IT podvod během krátké doby. Tentokrát se jednalo o investiční podvod, při kterém žena seniorského věku přišla o více jak 5 000 000 korun, a to ve dvou fázích.
Vše začalo v létě loňského roku. Seniorka viděla lákavou reklamu, ve které politici představovali investici s lákavým zvýhodněním. Na tuto žena zareagovala, přičemž byla následně telefonicky kontaktována zaměstnancem z investiční firmy. Vysvětlil jí, jak to vše bude probíhat. Zpočátku poslala na jimi zadaný účet 300 000 korun, a poté 600 000 korun. U první investice viděla zvýhodnění 2 000 korun, a to během krátké doby. To v ní mělo vzbudit důvěru, a tudíž prováděla další platby dle pokynů. Ve chvíli, kdy jí měly dojít její úspory, uzavřela jednak půjčky v bankách, ale také si začala peníze půjčovat od přátel a rodiny. Přišel okamžik, kdy chtěla zvýhodněné peníze přeposlat na svůj účet. Falešní investoři operovali s další legendou, že musí zaplatit poplatky k přeposlání peněz. Žena poslechla a opět posílala statisíce. Při tomto jednání zřejmě nenávratně přišla zhruba o 3 300 000 korun. V lednu letošního roku byla opět telefonicky kontaktována mužem, který jí sdělil, že v systému vidí výdělek z její investice ve výši 250 000 v krypto měně. Vzhledem k tomu, že žena opravdu v minulosti investovala peníze, zřejmě si myslela, že se jedná o následné zhodnocení, proto v hovoru s podvodníkem pokračovala. Tentokrát to mělo jiný postup. Aby získala zvýhodněné finance, musela osobně předat kurýrovi peníze, které mají pokrýt poplatky za převod z krypto měny na české peníze. Seniorka uvěřila, zřídila si další půjčku okolo 2 000 000 korun a opět poslouchala instrukce. K jejímu bydlišti si následně přijeli kurýři, kterým předala hotovost v obálkách po částkách 600 000 korun. Při každé předávce měl říct kurýr heslo, které poškozená věděla od podvodníků. Ve dvou prvních případech se jednalo o kurýra seniorského věku. Ve třetím případě to byl podstatně mladší muž. Právě po tomto předání peněz žena pojala podezření, že by se mohlo jednat o podvod a rozhodla se vše oznámit na policii.
Případ si do své gesce převzali kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky, kteří od počátku věděli, že se žena stala obětí podvodného jednání. Následně došlo k opětovnému setkání s pachatelem, který si přijel pro další obálku s penězi. Kriminalisté neponechali nic náhodě a na celou situaci se důkladně připravili. Netrvalo dlouho a „kurýr“ skončil v rukou kriminalistů. Zadržený muž měl převzít obálky ve dvou případech. Ve zbylých dvou se mělo jednat o jinou osobu kurýra. Ukázalo se, že již obviněný muž měl část peněz z první obálky vzít, i když věděl, že pochází z trestné činnosti.
Komisař 3. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 34letého muže a obvinil ho ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení mu hrozí až osmileté vězení. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal.
Tímto však případ pro kriminalisty neskončil. Věděli, že v prvních dvou případech peníze měla převzít jiná osoba, proto pátrání po její totožnosti pokračovalo dál. Operativní cestou, různými poznatky a doslova mravenčí prací kriminalisté z Hrabůvky získali informace k možné podezřelé osobě. Jednalo se o 64letého muže z Ostravska. Tomu kriminalisté následně prokázali, že ve dvou případech měl od ženy převzít obálku s finanční hotovostí 1 200 000 korun, přičemž při druhé předávce si měl za tyto služby odebrat svůj „výdělek“ 30 000 korun. Jak obviněný uvedl, měl být kontaktován neznámým mužem přes aplikaci WhatsApp s možností přivýdělku. Následně dle instrukcí měl jet na uvedenou adresu, kde převzal obálku s penězi, kterou opět dle pokynu předal další osobě. Je nutné upozornit na to, že tohoto trestného činu je možné se dopustit i formou nedbalosti. V případě odsouzení seniorovi hrozí až pětileté vězení.
dne 12. března 2026
por. Bc. Eva Michalíková