Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Kriminalisté v Plzni pátrají po pohřešovaném muži
Kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň pátrají po pětatřicetiletém muži, po kterém bylo dnes vyhlášeno celostátní pátrání. Pohřešovaný muž byl naposledy viděn v místě svého bydliště v Plzni včera, dne 6. května 2026, v ranních hodinách, kdy z domova odešel neznámo kam. Domů se do současné doby nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Panuje důvodná obava o jeho zdraví či život.
Pohřešovaný je střední postavy, vysoký asi 180 centimetrů, má krátké hnědé rovné vlasy, zelené oči a na tváři strniště. Bližší informace jsou v následujícím odkazu. Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaný muž byl nalezen. https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10580507260305
Policisté přijmou k pohřešované osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
por. Mgr. Dagmar Mifková
7. května 2026