Kriminalisté v Plzni dopadli podezřelého během několika hodin od činu

Kriminalistům Městského ředitelství policie Plzeň se podařilo v krátké době objasnit případ závažného loupežného trestného činu a zadržet podezřelého muže, kterému nyní hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. 

Podle dosud zjištěných skutečností v neděli 21. září 2025 krátce před druhou hodinou ranní zazvonil neznámý muž u vstupu do jedné z plzeňských heren. Jakmile mu bylo obsluhou otevřeno, vstoupil dovnitř oblečen do tmavého oděvu a se zakrytou tváří. Bezprostředně po příchodu zamířil k barovému pultu, kde vytáhl slzotvorný prostředek a zasáhl jím přítomného zaměstnance herny, muže narozeného v roce 1953. Poškozenému způsobil bolestivé podráždění očí, kdy následně využil jeho bezbrannosti a odcizil mu mobilní telefon v hodnotě 500 korun. Poté z místa utekl.

Na místě se v tu chvíli nacházel také náhodný svědek, který poškozenému okamžitě přispěchal na pomoc a přivolal policii. Díky rychlé reakci a profesionální práci plzeňských kriminalistů se podařilo podezřelého muže, narozeného v roce 1990, vypátrat a zadržet během několika hodin.

Policejní komisař muže následně obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a státnímu zástupci podal podnět k podání návrhu k jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval. V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na deset let.

por. Michaela Raindlová
26. září 2025

