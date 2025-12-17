Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Kriminalisté územního odboru Plzeň – venkov úspěšně potírají drogovou kriminalitu na svém území
PŘEŠTICE, PLASY – Obvinili čtyři dealery pervitinu, tři z nich skončili ve vazbě.
Kriminalisté toxi týmu územního odboru Plzeň – venkov 1. oddělení obecné kriminality úspěšně potírají drogovou kriminalitu na svém území. Díky usilovné a dlouhodobé intenzivní práci v současné době zdárně dovedli ke konci případ s názvem MEL, který měli několik měsíců rozpracovaný.
V rámci realizace případu došlo k zadržení tří mužů a jedné ženy. Dva z mužů byli zadrženi zásahovou jednotkou. Kriminalisté provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Při prohlídkách nalezli chemikálie, věci sloužící k výrobě pervitinu, gramové váhy, rostlinnou zelenou sušinu, téměř 300 gramů pervitinu, také finanční prostředky v celkové výši 425 tisíc korun, množství pamětních mincí a bankovek různých cizích měn. Kriminalisté prováděli procesní úkony, znalecká zkoumání, výslechy osob. Po precizním prověřování zahájili trestní stíhání jednapadesátileté ženy, kterou obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toho se měla dopustit tím, že si opatřila drogu pervitin, kterou poté distribuovala dalším osobám. Prodejem pervitinu si přišla minimálně na 700 tisíc korun.
Dále byli obviněni čtyřicetiletý muž a osmačtyřicetiletý muž, kteří také pervitin prodávali. Drogu od nich odebírala mimo jiných osob i výše uvedená obviněná. Tito tři obvinění drogu prodávali dalším osobám. Čtvrtý muž, který byl obviněn, drogu navíc vařil. Kriminalisté zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže jako obviněného ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Státnímu zástupci spolu se spisovým materiálem doručili také podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Na základě rozhodnutí soudu jsou obviněná žena, čtyřicetiletý muž a osmatřicetiletý muž stíháni vazebně.
por. Mgr. Dagmar Mifková
17. prosince 2025