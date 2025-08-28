Policie České republiky  

Kriminalisté si posvítili na dalšího dealera

Distribuoval pervitin a marihuanu. 

Kriminalistům z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově se podařilo objasnit další drogový „business“, který si na Českokrumlovsku rozjel čtyřiatřicetiletý muž.

Podle zjištěných informací měl v období nejméně od přesně nezjištěné doby v roce 2020, vyjma období od října 2020 do dubna 2022, kdy byl ve výkonu trestu odnětí svobody, do doby svého zadržení dne 4. 8. 2025 na různých místech v okrese Český Krumlov distribuovat mezi nejméně osm osob bezmála 150 gramů pervitinu. Celkově si tak měl přijít na více než 260 000 korun. Dále měl v uvedeném období distribuovat blíže nezjištěné množství pervitinu a marihuany dalším, dosud neustanoveným osobám.

Při domovní prohlídce kriminalisté ze skupiny TOXI zajistili mimo jiné finanční hotovost a také injekční stříkačky.

Kriminalisté proto začátkem srpna letošního roku na základě zjištěných skutečností zahájili jeho trestní stíhání, a to pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Vyšetřování případu nadále pokračuje.

Obviněnému nyní v případě uznání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let, případně i propadnutí majetku.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
28. srpna 2025

