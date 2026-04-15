Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kriminalisté řeší vraždu ve Znojmě

Běsnící muž s nožem zaútočil na ubytovně. 

Zřejmě domnělé předchozí spory a přemíra alkoholu stály za vražedným běsněním osmačtyřicetiletého muže ze Znojemska. Invalidní důchodce napadl minulý týden na ubytovně šestatřicetiletého soka. Způsobil mu nožem desítky bodnořezných ran. Na přítomné svědky, kteří se mu snažili v útoku bohužel marně zabránit, naštěstí neútočil. Přivolaná policejní hlídka ho zadržela, dechová zkouška skončila s pozitivním výsledkem 2 promile. Kriminalisté ohledali místo činu, vyslechli svědky a zajišťovali další důkazy. Muže obvinili z vraždy spáchané zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem a porušování domovní svobody. Muž je stíhán vazebně, hrozí mu dvacetiletý trest případně i trest výjimečný.

15.04.2026, mjr. Pavel Šváb

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 