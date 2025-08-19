Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Kriminalisté řeší vraždu 78leté ženy
Podezřelý muž je v cele, hrozí mu obvinění ze zvlášť závažného zločinu.
Kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje prověřují od včerejšího pozdního odpoledne případ vraždy, k níž došlo v obci Ratenice na Kolínsku. Obětí byla 78letá žena.
Zadržení možného podezřelého předcházela dopravní nehoda ve Vrbové Lhotě na Nymbursku, při které řidič osobního vozu naboural další tři vozidla. V době, kdy ji policisté řešili, projížděl kolem muž, který poznal vozidlo své matky. Snažil se jí proto zavolat, ale byla nekontaktní. Proto i s policejní hlídkou jeli do místa jejího bydliště, kde policisté ženu nalezli bez známek života, kdy nebylo pochyb o násilné smrti.
V jejím autě cestoval 27letý cizinec, kterého policisté zadrželi a umístili do policejní cely. Již od včerejšího dne provádějí kriminalisté prvotní procesní úkony, ty pokračují i dnešního dne. V rámci těchto procesních úkonů prošetřují i příčinnou souvislost s odcizením vozidla 27letým cizincem a smrtí 78leté ženy.
V případu jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy, žádná konkrétní osoba zatím obviněna nebyla.
Další informace poskytneme následující den.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
vedoucí OTP
19. 8. 2025