Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Kriminalisté prověřují loupež
Pachateli hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
Ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež obvinili kriminalisté čtyřiatřicetiletého muže z obce na Zlínsku, protože koncem května v Luhačovicích násilím připravil sedmatřicetiletou ženu o batoh s penězi, mobilním telefonem, platební kartou a doklady, protože odmítla jeho lákavou nabídku na společně strávenou noc. V případě odsouzení hrozí tomuto recidivistovi dvou až desetiletý trest odnětí svobody.
Muž a žena společně popíjeli alkohol v baru. Když odešli a sedli si venku na lavičku, žena mu sdělila, že s ním nestráví noc. To muže rozčílilo, vzal ženin batoh, který měla u nohou, a utekl. Žena se za ním rozběhla. Muž jí batoh vrátil, ale když si ho nasadila na záda, rozzuřil se, ženu shodil na zem, kde do ní kopal a několikrát ji udeřil do obličeje. Zároveň zpod jejích zad znovu vytáhl batoh a dal se na útěk. Žena zastavila projíždějící automobil a požádala řidiče, aby jí umožnil zavolat na linku tísňového volání policie. V bezpečí jeho vozidla potom počkala na policejní hlídku.
Policisté našli batoh opodál v křoví a vypátrali také podezřelého muže. Jednalo se o čtyřikrát trestaného recidivistu, který byl v minulosti trestaný za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Ke svému jednání se přiznal.
30. června 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková