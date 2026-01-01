Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kriminalisté potřebují hovořit s mužem na fotografiích
Útočník nastříkal mladíkovi do obličeje pepřový sprej a vzal mu bundu.
Brněnští kriminalisté z 1. Oddělení obecné kriminality, kteří se zaměřují na vyšetřování a objasňování násilné trestné činnosti se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění důležitého svědka.
K události došlo 15. února kolem čtvrté hodiny ranní, kdy neznámý pachatel v parku Danuše Muzikářové v centru Brna oslovil procházejícího sedmnáctiletého mladíka s tím, zda nemá nějaké peníze, ten mu odvětil, že nemá. Muž na něj křikl, ať mu dá všechno, co má a když mladík dále odmítal, nastříkal mu do očí pepřový sprej. Poté ho útočník donutil sundat si bundu s telefonem a osobními věcmi, sebral mu ji a z místa utekl. Napadeného následně převezla přivolaná hlídka do nemocnice k ošetření očí.
Poškozený ještě při popisování události zmínil poněkud bizarní a zcela netypické chování pachatele, který mu ještě před útěkem měl olíznout krk.
Kriminalisté vyhodnocovali záběry z bezpečnostních kamer, kde je zachycen muž, který s napadeným ten večer zřejmě komunikoval a mohl by poskytnout důležité informace. Obracíme se proto přímo na muže na fotografiích, aby se přihlásil. Případně jakékoliv informace, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti prosím sdělte na tísňovou linku 158.
por. Andrea Cejnková, 25. března 2026