Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Kriminalisté pátrají po osobách zachycených na fotografiích v souvislosti s podvodem za desítky tisíc korun
Plzeňští kriminalisté se zabývají případem podvodného jednání, ke kterému mělo dojít 18. února letošního roku. Neznámý pachatel měl poškozenou kontaktovat prostřednictvím mobilní aplikace s tvrzením, že má vedený investiční účet, který je potřeba uzavřít. Na účtu se měl údajně nacházet finanční zůstatek, což si žena spojila se svými dřívějšími investicemi.
Na základě pokynů osoby vystupující pod českým ženským jménem si poškozená do mobilního telefonu nainstalovala aplikaci, přikládala k telefonu svou platební kartu a zadávala údaje související s internetovým bankovnictvím. Následně ji neznámá žena opakovaně instruovala, aby aplikaci otevírala a znovu přikládala platební kartu k telefonu, údajně za účelem převedení finančních prostředků na její účet.
Poškozená dále podle pokynů odeslala kopii svého občanského průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny. Krátce nato jí začala přicházet oznámení týkající se úvěrů a půjček. Když se na jejich význam dotazovala, bylo jí sděleno, že se jedná pouze o reklamní sdělení.
Později si však žena všimla, že se na jejím bankovním účtu nachází přibližně 95 tisíc korun, přestože předtím disponovala částkou okolo 19 tisíc korun. Z obavy o bezpečnost svých financí nechala okamžitě zablokovat platební kartu i občanský průkaz. Následně zjistila, že na její účet byly připsány finanční prostředky ve výši 74 tisíc korun, které byly vzápětí odčerpány prostřednictvím výběrů z bankomatů v Plzni a Praze. Tyto transakce sama neprováděla a ani je neočekávala.
Policejní komisařka zahájila ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a dále přečinů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.
V rámci prověřování případu kriminalisté zajistili fotografie osob, které by mohly být důležité pro trestní řízení. Obracejí se proto na veřejnost se žádostí o pomoc při jejich ztotožnění.
Pokud osoby na fotografiích poznáváte nebo disponujete informacemi, které by mohly přispět k objasnění případu, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na linku 158.
por. Michaela Raindlová
15. června 2026