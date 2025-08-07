Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kriminalisté pátrají po odsouzeném
Může být ozbrojený a nebezpečný.
Krajští kriminalisté pátrají po 55letém muži z Mostu. Tento recidivista byl odsouzen pro spáchání zvlášť závažného zločinu mravnostního charakteru k několikaletému trestu. Do vězení ovšem nenastoupil a místo toho se skrývá na neznámém místě. Pohybovat se může v rámci celého území České republiky, možná i v zahraničí. Z tohoto důvodu na něj vydal Krajský soud v Ústí nad Labem příkaz k dodání do výkonu trestu a policisté po muži intenzivně pátrají.
Údaje k hledanému muži jsou dostupné v databázi pátrání, včetně jeho fotografie (pokud bude odkaz nefunkční, osoba byla vypátrána).
Hledaný je zdánlivého stáří 53 až 55 let, vysoký je 178 až 180 cm. Apelujeme na veřejnost, že hledaný může být ozbrojený a společnosti nebezpečný. Sami osobu rozhodně nezadržujte. V případě, že máte informace, které by mohly vést k vypátrání hledaného, neprodleně je sdělte na linku 158 nebo na nejbližší oddělení Policie ČR.
Za pomoc předem děkujeme.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
7. srpna 2025