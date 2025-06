Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kriminalisté odkryli majetkovou trestnou činnost

MŘ Ostrava - Náprava mu moc dlouho nevydržela, na svobodě nevydržel ani půl roku, je zpět za mřížemi.

V minulých dnech měli celkem napilno kriminalisté z Mariánských Hor. Od dubna na jejich území i na jiných místech Ostravy pátrali po pachateli, který se specializoval především na vloupačky do objektů. Jeho cílem byly školské či nemocniční zařízení, domov pro seniory, ale také různé rehabilitační či sportovní objekty a šatny firem. Modus operandi byl téměř vždy stejný. Násilný vstup přes okno či dveře. Jeho zájmem nebyly pouze věci, které se daly zpeněžit, ale také automaty na kávy či jídlo. Z těch bral finanční hotovost poté, co se do nich dostala páčením. Na konci května spadla klec.

Důkladná operativní činnost kriminalistů a desítky hodin, které strávili při vyhodnocování veškeré dokumentace a kamerových záznamů, vyústily v objasnění majetkové trestné činnosti. Také díky osobní znalosti se mužům zákona potvrdilo, že tyto „vloupačky“ má mít na svědomí jim dobře známý 39letý recidivista, který byl na konci ledna letošního roku propuštěn z výkonu trestu, kde si odpykával předchozí trest. Opět se vrátil ke svému „řemeslu“ a jeho rukopis byl naprosto stejný. Vzhledem k tomu, že byl podezřelý muž na pohybu a zdržoval se na různých místech, policisté si vyžádali předchozí souhlas státního zástupce s jeho zadržením. Netrvalo dlouho a karvinští kriminalisté při kontrole osob narazili právě na muže, kterého ostravští policisté měli v hledáčku. Ukázalo se, že trestnou činnost měl páchat i na jejich území. Jakmile to okolnosti dovolily, putoval přímo do rukou mariánskohorských kriminalistů v Ostravě.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání a obvinil 39letého muže ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný muž s policisty spolupracoval a doznal se ke dvanácti skutkům. Jak se ukázalo, za použití šroubováků měl překonávat například dveře, kterými následně vniknul do vnitřních prostor. Brát měl vše, co tam našel, finanční hotovosti, počítač, mobilní telefony, zesilovač s rádiem či peněženku s osobními doklady a platební kartou. V jednom případě „doslova“ utekl s prázdnou. Ve chvíli, kdy ho vyrušil svědek, měl při útěku vytratit mobilní telefon, který zůstal na místě činu. Jeho rejstřík trestů píše o více jak dvaceti záznamech především majetkového charakteru. Svým jednáním měl způsobit škodu přes 150.000 korun. V současné době je stíhán vazebně a v případě odsouzení mu hrozí pobyt za mřížemi až na tři roky.

Policisté proto v takovýchto případech majitelům provozoven doporučují, aby objekty řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi.

dne 9. června 2025

por. Bc. Eva Michalíková

