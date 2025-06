Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté odhalili zloděje nafty

ZLÍNSKO: Obvinili je z krádeže a poškození cizí věci.

Kriminalisté ze Zlína dopadli čtveřici pachatelů ve věku od 20 do 37 let, kteří se v uplynulých měsících dopustili několika krádeží motorové nafty ze zaparkovaných pracovních strojů a nákladních vozidel. Policisté je obvinili ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci, a to jak ve spolupachatelství, tak jednotlivě.

Muži kradli ve Zlíně, na Vsetínsku a v okolí Slavičína. Celkem bylo zaznamenáno osm případů. Způsobená škoda činí téměř 33 tisíc korun za odcizenou naftu a dalších téměř 30 tisíc korun za poškození vozidel.

Pachatelé si nejprve vytipovali odstavené pracovní stroje a vozidla, poté pomocí technického vybavení odčerpali naftu do připravených kanystrů. Tu následně využili pro provoz vlastních vozidel, případně ji v případě většího množství zpeněžili.

Všichni obvinění se ke spáchaným činům přiznali. Každý z nich má minimálně jeden záznam v rejstříku trestů, dva z nich byli za majetkovou trestnou činnost odsouzeni již v loňském roce. Nyní hrozí čtveřici mužů trest odnětí svobody až na dva, respektive na tři roky.

30. června 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem