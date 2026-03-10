Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Kriminalisté odhalili v bytě obviněného rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin
Plzeňští kriminalisté se od července roku 2024 zabývali případem staršího muže, který zaměstnancům jedné instituce slovně vyhrožoval újmou na životě a zdraví. Nyní je obviněn z trestného činu nedovoleného ozbrojování.
Plzeňští kriminalisté se od července roku 2024 zabývali případem staršího muže, který zaměstnancům jedné instituce slovně vyhrožoval újmou na životě a zdraví. Díky rychlé operativní práci se policistům podařilo muže krátce po činu vypátrat a zadržet. Tehdy jeho jednání policisté kvalifikovali jako podezření ze spáchání přečinu vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a sdělili mu podezření.
V souvislosti s případem kriminalisté provedli domovní prohlídku v jeho bytě, při které zajistili velké množství zbraní, střeliva a dalších nebezpečných předmětů. Mezi zajištěnými věcmi byly například pistole, opakovací i jednoranové pušky, historické perkusní a křesadlové zbraně, vystřelovací nože, desítky bodno-sečných zbraní či velké množství nábojů různých ráží uložených v krabicích a muničních truhlících.
Kromě zbraní a střeliva policisté zajistili také rozsáhlé množství pyrotechnického materiálu a předmětů obsahujících výbušniny. Jednalo se například o desítky improvizovaných výbušných předmětů domácí výroby, elektrické iniciátory, třecí zapalovače, dýmovnice, pyrotechnické prostředky nebo výcvikové zvuko-zábleskové prostředky používané ozbrojenými složkami. Mezi nejzávažnější předmět patřil také plně funkční tříštivo-trhavý dělostřelecký granát.
Zajištěné zbraně a střelivo byly odeslány k odbornému zkoumání na odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Výbušniny a pyrotechnické prostředky následně zkoumali specialisté pyrotechnické služby Policie České republiky v Praze.
Prověřovaný, nyní již obviněný, muž k případu uvedl, že je držitelem zbrojního průkazu a má registrováno osm zbraní. Další zajištěné zbraně a pyrotechnický materiál podle jeho slov využíval v souvislosti s činností jednoho klubu, který se účastní historických akcí a bojových ukázek pro veřejnost.
Improvizované předměty byly ovšem podle znalců plně funkční a citlivé na iniciaci plamenem. Přestože jejich účelem mohlo být vyvolání akustického či světelného efektu, při nesprávné manipulaci mohly způsobit velmi vážná zranění, zejména při výbuchu v bezprostřední blízkosti člověka.
Z odborných vyjádření z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická balistika, specializace zkoumání střelných zbraní a střeliva dále vyplynulo, že část zajištěného střeliva patří mezi zakázané. Takové střelivo podléhá zvláštnímu režimu a k jeho nabývání či držení je nutné získat výjimku policie. Na základě prověřování policisté zjistili, že muž o takovou výjimku nikdy nepožádal. Současně bylo zjištěno, že nepožádal ani Český báňský úřad o povolení k nabývání nebo předávání výbušnin.
Případ je příkladem velmi dobré spolupráce plzeňských kriminalistů s dalšími složkami policie. Díky jejich profesionální práci se podařilo zajistit velké množství zbraní, zakázaného střeliva a výbušných předmětů, které by při nesprávné manipulaci mohly představovat vážné riziko pro veřejnost.
Skvělou práci odvedli také policisté - specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a jejich kolegové z pyrotechnické služby Policie České republiky, kteří se detailním zkoumáním zajištěných zbraní, střeliva a výbušnin zabývali. Jejich odborná práce byla v tomto případě klíčová pro správné posouzení nebezpečnosti zajištěných předmětů a další postup v trestním řízení.
Policejní komisař staršího muže následně obvinil ze spáchání přečinu nedovoleného ozbrojování a v případě prokázání viny mu hrozí až pět let odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
10. března 2026