Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté obvinili podvodníka

Zájemce o cihly připravil o 375 tisíc. 

Kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z obce na Zlínsku ze spáchání trestného činu podvod. Muž podle dosavadních zjištění vylákal od svého známého téměř 375 tisíc korun pod záminkou zajištění stavebního materiálu za výhodnější cenu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

Případem se policisté začali zabývat před koncem loňského roku po přijetí trestního oznámení. K samotnému jednání docházelo od prosince 2024 do dubna 2025.

Obviněný se se zájemcem o stavební materiál znal osobně z předchozí spolupráce při stavbě rodinného domu a právě této důvěry využil. Nabídl mu, že díky svým dlouholetým kontaktům zajistí v prodejně stavebního materiálu cihly za výhodnější cenu. Současně na zájemce naléhal, že je potřeba materiál rychle rezervovat a zafixovat cenu ještě před jejím navýšením.

Na základě těchto tvrzení mu důvěřivý muž zaslal ve třech platbách celkem 374 600 korun. Obviněný ho opakovaně ujišťoval, že objednávku vyřizuje a materiál dodá v domluveném termínu během srpna.

Když stavební materiál ani po několika měsících nedorazil, začal podvedený muž situaci ověřovat přímo u výrobce a poté i ve stavebninách. Tam zjistil, že obchod nikdy neproběhl, protože objednaný materiál nikdo neuhradil.

Muž nejprve věřil, že se dodání pouze zpozdilo, protože obviněný s ním nadále komunikoval. Na policii se obrátil až ve chvíli, kdy zjistil, že obchod ve skutečnosti neproběhl.

Kriminalisté v průběhu prověřování případu zjistili, že obviněný peníze nepoužil na nákup stavebního materiálu, ale na úhradu svých vlastních dluhů a exekucí.

27. května 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 