Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Kriminalisté obvinili podvodníka
Zájemce o cihly připravil o 375 tisíc.
Kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z obce na Zlínsku ze spáchání trestného činu podvod. Muž podle dosavadních zjištění vylákal od svého známého téměř 375 tisíc korun pod záminkou zajištění stavebního materiálu za výhodnější cenu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.
Případem se policisté začali zabývat před koncem loňského roku po přijetí trestního oznámení. K samotnému jednání docházelo od prosince 2024 do dubna 2025.
Obviněný se se zájemcem o stavební materiál znal osobně z předchozí spolupráce při stavbě rodinného domu a právě této důvěry využil. Nabídl mu, že díky svým dlouholetým kontaktům zajistí v prodejně stavebního materiálu cihly za výhodnější cenu. Současně na zájemce naléhal, že je potřeba materiál rychle rezervovat a zafixovat cenu ještě před jejím navýšením.
Na základě těchto tvrzení mu důvěřivý muž zaslal ve třech platbách celkem 374 600 korun. Obviněný ho opakovaně ujišťoval, že objednávku vyřizuje a materiál dodá v domluveném termínu během srpna.
Když stavební materiál ani po několika měsících nedorazil, začal podvedený muž situaci ověřovat přímo u výrobce a poté i ve stavebninách. Tam zjistil, že obchod nikdy neproběhl, protože objednaný materiál nikdo neuhradil.
Muž nejprve věřil, že se dodání pouze zpozdilo, protože obviněný s ním nadále komunikoval. Na policii se obrátil až ve chvíli, kdy zjistil, že obchod ve skutečnosti neproběhl.
Kriminalisté v průběhu prověřování případu zjistili, že obviněný peníze nepoužil na nákup stavebního materiálu, ale na úhradu svých vlastních dluhů a exekucí.
27. května 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková