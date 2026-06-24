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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté obvinili muže z nebezpečného vyhrožování

Po podezřelém pátralo více jak 6 desítek policistů. 

Včera jsme krátce před 14. hodinou v Praze zadrželi 55letého muže, který podle našich informací s nezjištěnou střelnou zbraní mířil na učiliště v Čelákovicích.

V ranních hodinách, jsme na linku 158 přijali oznámení od blízké osoby 55letému muži, která nám sdělila, že tento muž má u sebe přesně nezjištěnou střelnou zbraň a je ve špatném psychickém stavu. S touto zbraní měl údajně směřovat na učiliště v Čelákovicích.

Na oznámení, které pro nás bylo v tu chvíli naprostou prioritou, jsme neprodleně zareagovali a na učiliště jsme vyslali všechny dostupné síly a prostředky, včetně policistů středočeské zásahové jednotky. Policisté okamžitě prohledali školu i její okolí a objekt uzavřeli. Mezitím další policisté pátrali po 55letém muži v okolí školy a na území Čelákovic.

Následně jsme pátrání rozšířili i na Nymbursko a další obce na Praze východ, do Královehradeckého kraje a Prahy, a to na základě nově získaných poznatků o tom, kde by se hledaný muž mohl zdržovat a kde by mohl mít kontakty. Dle zjištěných informací měl muž mít k dispozici dvě osobní vozidla, kterými se během dne pohyboval. Jednalo se o vozidlo Škoda Fabia a Renault Megane. 

Na základě zjištěných poznatků, že by hledaný muž měl směřovat i k objektům Ministerstva Vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsme z preventivních důvodů rozšířili bezpečnostní opatření i k těmto subjektům.

Po muži po celý den pátralo více jak 6 desítek policejních hlídek ze Středočeského kraje (zejména z Nymburska, Prahy venkov východ, Mělnicka a Mladoboleslavska), Prahy a Královehradeckého kraje. Ze vzduchu po celou situaci monitoroval vrtulník Letecké služby Policie ČR.

Díky rychlé koordinaci všech operačních složek a také hlídek v terénu se muže podařilo zadržet ve Strašnicích ze strany pražských policistů, kteří muže následně předali středočeským kolegům. Policisté následně prováděli potřebné procesní úkony trestního řízení, jejíž součásti byly i prohlídky bytových a nebytových prostor. Při tomto úkonu policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se o 2 dlouhé zbraně (plynovou brokovnici a vzduchovku) a tři nože. K pořízení těchto zbraní není potřebný zbrojní průkaz. Zbraně jsme zajistili a budou podrobeny balistické expertíze. 

Nymburští kriminalisté zahájil trestní stíhání 55letého muže a obvinili jej z trestného činu nebezpečné vyhrožování. Důvody mužova jednání kriminalisté nadále vyšetřují. 
Dnešního dne byl obviněný muž, který může být v případě uznání viny před soudem ohrožen až 3letým trestem odnětím svobody, umístěn do zdravotnického zařízení.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
24. června 2026

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