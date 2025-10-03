Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Kriminalisté obvinili muže z dlouhodobého pronásledování bývalé partnerky
Policisté z Městského ředitelství policie Plzeň ukončili prověřování případu dlouhodobého obtěžování ženy ze strany jejího bývalého partnera. Policejní komisařka již zahájila trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže, kterého obvinila ze spáchání přečinu nebezpečného pronásledování.
Podle dosud zjištěných skutečností měl obviněný přes opakovaný nesouhlas poškozené tuto dlouhodobě pronásledovat a vyhledávat její osobní blízkost. Ženě opakovaně zasílal četné e-maily, a to i desítky denně, kontaktoval ji telefonicky z různých čísel, posílal jí SMS zprávy a zprávy prostřednictvím mobilní aplikace. V nich ji střídavě vulgárně urážel, vyznával jí lásku a požadoval obnovení jejich vztahu.
Poškozené dále nechával dopisy v poštovní schránce, před jejím bytem jí zanechával dárky a květiny, objednával jí jídlo a dokonce jí přede dveře umístil vánoční stromeček. Ženu rovněž kontaktovala údajná kartářka, která ji přemlouvala, aby se k obviněnému vrátila, a uváděla, že tak má učinit podle výkladu z karet. Po oznámení celého případu na policii jí muž začal zasílat vulgární zprávy. Následně měl poškozené ženě opět napsat dopis, ve kterém se vydával za svého kolegu a žádal ji o obnovení vztahu. Do její poštovní schránky také vhodil dopis s pozvánkou na oslavu narozenin svého psa.
Svým systematickým a obtěžujícím jednáním poškozenou omezoval v jejím obvyklém způsobu života a vzbuzoval v ní důvodnou obavu o její život a zdraví.
Díky pečlivé práci plzeňských kriminalistů, kteří zajistili a prostudovali veškerou korespondenci – včetně elektronické a mobilní komunikace – byla shromážděna potřebná důkazní dokumentace. Na základě toho policejní komisařka v polovině září zahájila trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže.
por. Michaela Raindlová
3. října 2025