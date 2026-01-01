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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalisté obvinili muže, který v Pozlovicích vykrádal automaty na hračky

Prověřují ho pro další trestnou činnost. 

Obvinění ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci si v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení vyslechl třiatřicetiletý muž z obce na Zlínsku. Pro policisty je to „známá firma“. V rejstříku trestů má čtyři záznamy a nyní mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Ke krádežím se přiznal a odůvodnil je svou nepříznivou finanční situací.

Na svědomí má krádeže peněz minimálně ze čtyř automatů na hračky v Luhačovicích a Pozlovicích. Všechny odcizené peníze podle svých slov utratil za alkohol a cigarety. Mince v celkové hodnotě 8 200 korun z automatů odcizil za pomoci násilí. Mnohem vyšší škodu však způsobil samotným poškozením uzamykacích mechanismů a mincovníků, kterou majitel vyčíslil na 27 500 korun. Celková újma tak přesáhla částku 35 000 korun.

Kriminalisté muže prověřují pro další majetkovou i násilnou trestnou činnost.

9. června 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

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Poškozený mechanismus

Poškozený mechanismus 

Detailní náhled

Poškozený mincovník

Poškozený mincovník 

Detailní náhled

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