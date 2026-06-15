Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kriminalisté obvinili mladou ženu z distribuce drog
Devětadvacetileté ženě hrozí za tuto činnost trest odnětí svobody.
Před nedávnem se kriminalisté zásluhou rozkrytých drogových distribučních sítí zaměřili na jim již známou ubytovnu na vesnici blízko Žatce. Zde měla pobývat mladá žena a zároveň minimálně od konce loňského roku distribuovat drogu známou jako pervitin. Z tohoto důvodu kriminalisté z linie TOXI započali s intenzivním mapováním její činnosti, přičemž různými prostředky nasbírali dostatek pádných informací o nákupech a opakované distribuci již zmíněné zakázané látky.
Dle našich informací některým svým zákazníkům drogy poskytla zprvopočátku bezplatně a následně si za tyto dávky účtovala finanční hotovost. Dokonce bílou krystalickou látkou měla splácet dluhy. Netrvalo dlouho a kriminalisté zakročili. Dotyčná devětadvacetiletá žena byla obviněna z přečinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
Pakliže ženu z Lounska za výše popsané jednání soud uzná vinnou, hrozí jí trest odnětí svobody až na dobu pěti let.
15. června 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje