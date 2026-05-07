Kriminalisté obvinili mladíka z distribuce drog
Osmnáctiletý mladík si vyslechl obvinění ze dvou trestných činů.
V uplynulé době byl obviněn osmnáctiletý mladík z přečinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s konopím.
Před nedávnem jsme přijali oznámení o kolabujícím šestnáctiletém mladíkovi na Podbořansku. Ten se měl dle prvotních informací dostat do takto závažného stavu vlivem nějaké neznámé látky, přičemž si předmětná situace vyžádala urychlený převoz do nemocnice. Dotyčný nebyl schopen komunikace a stále ztrácel vědomí. Po příjezdu do nemocnice bylo rozborem zjištěno ovlivnění alkoholem, THC a pervitinem.
Policisté se společně s kriminalisty danou událostí intenzivně zabývali a různými prostředky nasbírali dostatek pádných informací o nákupech a opakované distribuci zakázaných látek. Dle našich informací byl za intoxikací mladistvého již zmíněný osmnáctiletý mladík, který mu měl poskytnout nejen konopí, ale i takzvaný SPEED neboli pervitin. Na konci událostí, které předcházely spěšnému převozu zdravotnickou záchrannou službou, mělo dojít k dalšímu požití návykové látky nasypáním drogy do pití bez vědomí poškozeného.
Mladému muži z Podbořanska za výše popsané jednání hrozí v případě uznání viny soudem trest odnětí svobody až na dobu pěti let.
7. května 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje