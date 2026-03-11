Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Kriminalisté obvinili čtyřiačtyřicetiletého muže
Žena čelila několik let jeho násilnému jednání, soud za to poslal muže do vazby.
Závažným případem domácího násilí se zabývají tachovští kriminalisté.
Podle dosud zjištěných skutečností byla dvaapadesátiletá žena po dobu téměř pěti let vystavena násilnému chování ze strany čtyřiačtyřicetiletého muže, se kterým žila spolu s dětmi ve společné domácnosti v jedné z obcí na Tachovsku. Muž ji měl v průběhu let opakovaně verbálně i fyzicky napadat a násilím si vynucovat intimní styk. V tomto jednání měl pokračovat i poté, co se s ženou v loňském roce rozvedl.
Po posledním útoku na začátku letošního března, kterému byly přítomny také děti, se žena rozhodla vše oznámit policii. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované napadení, policisté muže ze společného obydlí vykázali a jelikož byl pod vlivem alkoholu, zajistili jej a umístili na protialkoholní záchytnou stanici.
Následující den policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a zvlášť závažného zločinu znásilnění. Dále podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval.
Domácí násilí může mít mnoho podob a často se odehrává skrytě za dveřmi domovů. Pokud se někdo ocitne v podobné situaci, je důležité vědět, že na to není sám a pomoc existuje. Obrátit se můžete na policii, specializované poradny nebo krizové linky, kde vám odborníci pomohou situaci bezpečně řešit a poradí další kroky. Velkým krokem je už samotné rozhodnutí svěřit se a požádat o pomoc. Čím dříve k tomu dojde, tím dříve může začít cesta k bezpečí.
por. Bc. Iva Vršecká
11. března 2026