Kriminalisté objasnili vraždu muže z Litoměřicka po třinácti letech
Nález lidských ostatků u Radešína vedl k obvinění dvou osob z vraždy
Krajští kriminalisté uzavřeli několikaměsíční prověřování závažného násilného trestného činu, ke kterému došlo v okolí obce Radešín na Litoměřicku.
V průběhu měsíce dubna letošního roku byly u bývalého hospodářského stavení nalezeny lidské ostatky. Prvotní ohledání a následná odborná zkoumání potvrdila, že se jednalo o muže, který s největší pravděpodobností zemřel násilnou smrtí. Stáří nalezených ostatků bylo odborníky odhadnuto přibližně na třináct let. K jeho ztotožnění významně přispěl také zdravotní hendikep, muž měl pouze jednu dolní končetinu. Totožnost byla následně s jistotou potvrzena genetickým zkoumáním provedeným Kriminalistickým ústavem Policie České republiky.
Ukázalo se, že po muži bylo již v roce 2012 vyhlášeno celostátní pátrání. Okresní soud v Kladně jej tehdy stíhal jako uprchlého, přičemž existovaly indicie, že by se mohl zdržovat v zahraničí, konkrétně v Anglii, kde měl rodinné vazby.
Kriminalisté se po ztotožnění poškozeného zaměřili na mapování jeho pohybu a životních vazeb v době před jeho smrtí. Stopy vyšetřování vedly mimo jiné také na Kladensko, kde se měl muž v minulosti pohybovat. Policisté zjišťovali, za jakých okolností se dostal do lokality na Litoměřicku, co bylo přesnou příčinou jeho smrti a jaké události celému skutku předcházely.
Na případu pracoval specializovaný vyšetřovací tým složený z kriminalistů několika útvarů z Ústeckého kraje. Díky důkladné operativně pátrací činnosti, vyhodnocení zajištěných stop a úzké spolupráci se státním zastupitelstvím se podařilo shromáždit dostatečné množství důkazních materiálů umožňujících další procesní kroky.
V souvislosti s tímto případem kriminalisté dne 17. prosince zadrželi celkem pět osob. Následně byly dvě z nich obviněny ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za který jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Trestní stíhání je v současné době vedeno na svobodě.
Ústí nad Labem 19. prosince 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje