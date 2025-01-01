Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kriminalisté objasnili sérii vloupání v Děčíně
Celková škoda přesáhla 370 tisíc korun.
Děčínští kriminalisté objasnili sérii vloupání, která se v Děčíně odehrála od září do listopadu tohoto roku. Obvinili 27letého muže, který měl podle zjištění policistů vnikat do různých objektů, odcizovat věci a způsobovat škody.
První incident se stal mezi 11. a 12. zářím v zahrádkářské kolonii v Děčíně VI, kde měl muž násilím vniknout do dvou chatek a odnést láhve vína a elektroniku. Podle vyšetřování však muž po tomto skutku pokračoval v trestné činnosti a během dalších měsíců se měl dopustit řady dalších majetkových deliktů.
Dne 16. listopadu pak podle zjištění policistů měl odcizit dezert v jedné z prodejen. Později večer téhož dne měl pak rozbít dveře restaurace v ulici Tyršova, odkud si odnesl notebooky, visací zámek a láhev alkoholu.
Dne 17. listopadu měl násilně vniknout do restaurace na Starém Městě a odcizit finanční hotovost, elektronické cigarety a další věci. V noci z 18. na 19. listopadu se pokusil vypáčit okna provozovny občerstvení v Děčíně-Podmoklech, do objektu se však nedostal, škody ale způsobil.
Mezi 22. a 23. listopadem měl překonat vstupní dveře do domu a následně do prodejny s květinami, odkud si měl odnést hotovost, mobilní telefony, tablet a další elektroniku. Využít měl také odcizenou platební kartu k několika neoprávněným platbám a poškodit vybavení prodejny chemickým přípravkem.
Poslední případ se odehrál 24. listopadu, kdy spolu s dalším mužem měl vniknout sklepním oknem do pivnice na Starém Městě, ale nic neodcizit.
Celkově měl muž způsobit škodu odcizením více než 136 tisíc korun a poškozením majetku přes 236 tisíc korun, tedy více než 370 tisíc korun.
Podle zjištění kriminalistů se muž měl dopustit těchto činů i přesto, že byl v nedávně době za podobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Začátkem prosince 2025 děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 27letého muže, kterého obvinili z řady majetkových trestných činů, a to z krádeží, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a spis postoupili kolegům z Karlovarského kraje ke sloučení s jiným probíhajícím řízením, v němž je obviněný stíhán vazebně.
Děčín 11. prosince 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje