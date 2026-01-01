Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kriminalisté objasnili sérii vloupání do chat a rodinného domu na Ústecku
Dvojice mužů (39,52) čelí obvinění z krádeže
Ústečtí kriminalisté objasnili sérii vloupání do rekreačních objektů a rodinného domu na Ústecku, ke kterým došlo v průběhu února letošního roku. Ze spáchání série majetkové trestné činnosti byli obviněni dva muži ve věku 39 a 52 let. Starší z mužů měl podle kriminalistů sehrát roli organizátora, mladší se měl na vloupáních přímo podílet.
Případ začal koncem února oznámením majitele chaty v Proboštově, kterého sousedka upozornila na otevřené dveře objektu. Přivolaná policejní hlídka na místě zjistila poškozené vstupní dveře a následně i odcizenou motorovou pilu a sekeru. Kriminalistický technik zajistil na místě několik stop. O pár dní později policisté přijali další oznámení o vloupání do sklepa chaty v Horních Zálezlech. Pachatel zde po překonání petlice odcizil několik lahví alkoholu. Poškozený navíc na fotopasti zachytil osobu, která se na místo pokoušela vrátit. Kriminalisté v obou případech nalezli určitou shodu. Tím byla časová i místní souvislost, obdobný způsob provedení i charakter odcizených věcí. Zásadní průlom v případu přineslo odborné vyhodnocení zajištěných genetických stop. DNA nalezená na jednom z předmětů se shodovala s profilem devětatřicetiletého muže, který se následně k oběma vloupáním doznal. Policistům uvedl, že odcizené věci prodal nebo spotřeboval.
Vyšetřování následně odhalilo další případ vloupání do rodinného domu v Proboštově, odkud pachatel odcizil sběratelské předměty, šperky, historické artefakty a další cennosti v hodnotě téměř 190 tisíc korun. Pachatel se do domu dostal neobvyklým způsobem přes půdní prostory a ještě před samotnou krádeží zakryl bezpečnostní kameru. Kriminalisté během prověřování zjistili, že tip na dům měl poskytnout dvaapadesátiletý muž, který měl znát poškozeného i jeho sběratelskou zálibu. Podle zjištění policie mladšího komplice na místo dovezl, poskytl mu informace o objektu a po činu jej i s odcizenými věcmi odvezl zpět. Část lupu měla posloužit jako úhrada dluhu mezi oběma muži. Mladší z obviněných má bohatou trestní minulost, převážně majetkového charakteru, a v minulosti byl za obdobnou trestnou činnost opakovaně odsouzen. Za přečiny krádeže a porušování domovní svobody nyní oběma mužům hrozíí trest odnětí svobody až do výše 3 let.
Ústí nad Labem 7. května 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje