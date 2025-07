Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté objasnili sérii krádeží

Muž se vloupával do různých objektů na Třebíčsku a hledal peníze.

Napilno měl v uplynulé době osmatřicetiletý muž, který se přibližně během měsíce a půl stihl vloupat do šestnácti objektů na Třebíčsku a také Havlíčkobrodsku. Nepohrdl ničím, co se mu zrovna dostalo do cesty, jeho cílem se staly prodejny, restaurace, kanceláře, ordinace, sportovní zařízení, kosmetické salony, rodinný dům, cukrárna i řeznictví. Způsoboval škody jak krádeží, tak poškozením, zaměřoval se zejména na finanční hotovost. Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže, který je obviněn ze tří trestných činů.

Podezřelého muže kriminalisté dopadli v druhé polovině června v třebíčské ubytovně. Muž důvodně podezřelý ze spáchání série majetkové trestné činnosti skončil s pouty na rukou a policisté ho odvezli na oddělení, kde byl umístěn do policejní cely. Kriminalisté provedli domovní prohlídku v pokoji ubytovny, kde muž žije. Zajistili věci, u kterých vzniklo podezření, že mohly být použity ke spáchání trestné činnosti, nebo by mohly pocházet z krádeží. Jednalo se mimo jiné o finanční hotovost, elektrokoloběžky, holicí strojky nebo například paruku.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání osmatřicetiletého muže ze Strakonicka. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci, dále přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda,“ řekl mjr. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již mnohokrát soudně trestaný za majetkovou trestnou činnost a odpykal si i tresty odnětí svobody. Naposledy byl z věznice propuštěn letos v únoru.

Muž je obviněn z toho, že se v období od první poloviny května do druhé poloviny června dopouštěl krádeží v Třebíči, Moravských Budějovicích, Jemnici, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Havlíčkově Brodě. Celková škoda, kterou způsobil, se blíží k 300 tisíc korun. V Třebíči se muž vloupal do kosmetického studia, dvou kanceláří, obchodního centra, cukrárny, dvou restaurací, řeznictví a fitness centra. Z jedné z kanceláří si odnesl patnáct tisíc korun, majitel cukrárny přišel o více než deset tisíc korun, stejně jako majitel řeznictví. V jedné z restaurací příliš úspěšný nebyl a odešel s balením kávy. Nejvyšší škodu, která se přiblížila až k 150 tisícům korun, muž způsobil v prodejně v Jemnici, kde odcizil mimo jiné příruční trezor s finanční hotovostí. V Moravských Budějovicích se dopustil krádeže v provozovně kadeřnictví a vloupal se také do rodinného domu. Kosmetické salony se staly předmětem jeho zájmu v Jaroměřicích nad Rokytnou, také odtud odešel s penězi. Provozovna jiného salonu pokusu o násilné vniknutí odolala a muž se dovnitř nedostal, poškodil ale dveře. V Havlíčkově Brodě se vloupal do rekonstruované ordinace, kde odcizil vrtačku, a dále do hostince, odkud odešel s nepořízenou. Do objektů se obviněný muž dostával zejména okny a uvnitř hledal hlavně peníze.

Obviněný muž byl na návrh podaný státním zástupcem vzat do vazby a následně ho policisté odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí

7. července 2025

