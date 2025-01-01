Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kriminalisté objasnili sérii brutálních loupeží v Brně
Pachatel skončil ve vazbě. [VIDEO]
Brněnští kriminalisté z 1. oddělení úspěšně objasnili sérii násilných loupeží, které má na svědomí jednatřicetiletý recidivista. Muž během několika týdnů brutálně napadl tři osoby, v těchto případech se zaměřoval zejména na muže. Vyšetřování zároveň ukázalo, že pachatel byl pod vlivem návykových látek.
První útok se odehrál koncem srpna po třetí hodině ranní, kdy pachatel fyzicky napadl dvaačtyřicetiletého muže. Pokusil se mu strhnout tašku z ramene, když se oběť začala bránit, útočník ji povalil na zem, vláčel po chodníku a opakovaně ji bil pěstmi a kopal do zad. Po vyrušení z místa ujel na kole.
Druhý incident se stal začátkem září u prodejny potravin. Pachatel napadl osmačtyřicetiletého muže pěstmi a sebral mu hotovost, kterou si poškozený dával do peněženky. Z místa činu následně ujel na jízdním kole.
Poslední loupež se odehrála 12. září, kdy se zaměřil na osmasedmdesátiletého muže. Po slovním napadání se pokusil zmocnit jeho tašky, oběť strhl na zem, tahal ji po chodníku a dokonce jí stoupal na ruce, aby se zmocnil tašky. Loupež se mu podařila dokončit.
Díky rychlé reakci svědků a dostupným videozáznamům se kriminalistům podařilo ještě ten den pachatele vypátrat. Muž byl zadržen a vzat do vazby. Nyní mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Jedná se o recidivistu, který byl v květnu letošního roku propuštěn z vězení. Kriminalisté dále zjistili, že muž je prověřován v souvislosti s dalšími sedmi případy, kde je jedná o majetkovou trestnou činnost (strhávání řetízku z krku nebo vloupání).
nprap. Petra Hrůzová, 18. září 2025