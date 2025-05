Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu

KLATOVY – Toho se měl obviněný dopustit po předchozí vzájemné slovní rozepři a fyzickém napadení, poškozeného několikrát bodl nožem do břicha a hrudníku.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje včera zahájili trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného ve stádiu pokusu.

Celé události předcházel spor o peníze, který muži řešili. Poškozený přijel vozidlem taxislužby před půlnocí do Klatov k domu obviněného, kde spolu měli schůzku. Tam po předchozí slovní rozepři a fyzickém napadení obviněný v úmyslu osmatřicetiletého muže usmrtit ho několikrát bodl do břicha a hrudníku. Taxikář, který naštěstí na místě čekal, zraněného muže ihned odvezl do nemocnice a zavolal policii. Policisté útočníka zadrželi, v bytě poté zajistili i nůž, který použil k útoku. Poškozený utrpěl zranění, které si vyžádalo chirurgickou operaci a bez vysoce odborné lékařské pomoci by došlo k jeho úmrtí.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení a na případu intenzivně pracovali. Provedli ohledání místa činu, zajistili kriminalistické stopy, provedli řadu procesních úkonů. Spolu se spisovým materiálem dnes státnímu zástupci doručili i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.



por. Mgr. Dagmar Mifková

6. května 2025

vytisknout e-mailem